Srednja Dalmacija u punom zamahu: svibanj u znaku sporta, lipanj u znaku okusa

Kako proljeće odmiče, Srednja Dalmacija ulazi u svoj najuzbudljiviji dio predsezone, razdoblje u kojem se outdoor aktivnosti, sportska događanja i vrhunska gastronomija stapaju u jedinstven doživljaj destinacije.

Svibanj donosi snažan fokus na aktivni turizam i sport, čime se Srednja Dalmacija dodatno pozicionira kao idealna destinacija za boravak na otvorenom. Posebno se ističu međunarodno prepoznata događanja poput UltraSwim 33.3 (Stari Grad) i Omiškog polumaratona (Omiš), dok će ljubitelje izazova privući i Prvi superslalom Biokovo. Dodatnu vrijednost daje Svjetsko juniorsko prvenstvo u skyrunningu (Makarska) koje se održava kroz svibanj i lipanj, okupljajući mlade sportaše iz cijelog svijeta i potvrđujući status regije na globalnoj outdoor karti. Program je upotpunjen i nizom manjih kulturnih, zabavnih i eno-gastro događanja poput SlatCroFesta (Split) i Autentica Food & Wine festivala (Makarska rivijera).

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Lipanj pak donosi promjenu ritma i uvodi posjetitelje u sezonu okusa i festivala. Naglasak je na gastronomiji i autentičnim lokalnim proizvodima, uz manifestacije poput Dana dalmatinskog pršuta i vina (Vrgorac), sajma Okusi Hrvatsku (Baška Voda) te događanja Nostalgija – dani tradicije i sajam (Kaštela). Riječ je o događanjima koja na jednom mjestu spajaju tradiciju, vrhunsku eno-gastro ponudu i lokalni identitet. Istovremeno, lipanj donosi i snažan program sportskih i zabavnih događanja, među kojima se ističe WTA Makarska Open, kao i brojni festivali i koncerti koji najavljuju vrhunac ljetne sezone.

Sve informacije o događanjima u narednom razdoblju dostupne su na stranicama Turističke zajednica Splitsko-dalmatinske županije za pregled događanja, koja omogućuje jednostavno pretraživanje prema datumu, vrsti događanja ili destinaciji te se redovito ažurira novim programima.

Svi detalji dostupni su na: https://www.dalmatia.hr/hr/mapa-dogadjaja/