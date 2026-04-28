Brza reakcija zbog nepropisnog odlaganja otpada na Gripama

U splitskom gradskom kotaru Gripe zabilježen je slučaj nepropisnog odlaganja otpada u Križanićevoj ulici, gdje je kartonska ambalaža ostavljena pored polupodzemnih spremnika, iako su oni u tom trenutku bili djelomično prazni.

Prema informacijama iz Čistoća Split, o svemu je odmah obaviješteno komunalno redarstvo. Nadležna komunalna redarica izašla je na teren te utvrdila kako postoji osnova za daljnje postupanje, budući da je otpad odložen izvan predviđenog mjesta.

Tijekom nadzora identificirane su dvije osobe za koje se sumnja da su povezane s odloženom ambalažom, te su im upućeni pozivi za očitovanje kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja.

Iz kotara su zahvalili Čistoći Split, komunalnom redarstvu i Gradu Splitu na brzoj i učinkovitoj reakciji. U međuvremenu je nered oko spremnika uklonjen, čime je prostor ponovno doveden u uredno stanje.

Ovaj slučaj još jednom podsjeća na važnost odgovornog odlaganja otpada i poštivanja komunalnih pravila kako bi gradski prostori ostali čisti i uredni za sve građane.