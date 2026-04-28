Otkriveno što su Trump i kralj Charles šaptali u Bijeloj kući

Čitačica s usana otkrila je o čemu su američki predsjednik Donald Trump i kralj Charles šaptom razgovarali u prvim trenucima posjeta britanskog monarha Bijeloj kući u ponedjeljak.

Predsjednik i prva dama Melania Trump dočekali su kralja Charlesa i kraljicu Camillu na južnom travnjaku Bijele kuće, gdje se pred kamerama nisu čuli njihovi prvi razgovori.

No čitačica s usana Nicola Hickling rekla je za Daily Mail da je predsjednik tijekom kratkog razgovora spomenuo i subotnju pucnjavu na večeri dopisnika Bijele kuće, kao i uznemirujuće vijesti o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na upit Daily Maila za komentar.

"Ova pucnjava...", čini se da je rekao Trump.

"Radije ne bih ovdje predugo stajao", navodno je odgovorio kralj. "Osjećam da ne bih trebao biti ovdje."

Trump je potom upitao kralja Charlesa je li dobro, dodavši: "To nije dobra stvar."

"Nisam bio spreman, ali sada jesam", rekao je i predsjednik.

Trump je zatim promijenio temu te rekao kralju da je bio u kontaktu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Trenutačno razgovaram s Putinom", rekao je Trump. "On želi rat."

Kralj Charles odgovorio je da će o tome razgovarati kasnije.

"O tome ćemo kasnije", rekao je kralj.

No Trump je nastavio:

"Imam osjećaj… ako učini ono što je rekao, izbrisat će stanovništvo", upozorio je.

Monarh je ponovno pokušao promijeniti temu.

"Drugi put", rekao je Charles.

Predsjednik je potom razgovor skrenuo na lakšu temu – projekt plesne dvorane u Bijeloj kući

"Možete vidjeti ravno tamo", rekao je. "Sve do plesne dvorane. Biste li htjeli vidjeti?" upitao je kralja Charlesa, prenosi N1.

Monarh se na to lagano nasmijao.

"Siguran sam da ćete nam to pokazati", odgovorio je kralj.

Trump je uzvratio: "Tako je, u pravu ste."

Kralj je potom upitao kamo idu.

"Kojim putem idemo?" pitao je.

"Idemo ovuda", rekao je Trump, vodeći skupinu u Bijelu kuću.

Kralj Charles i kraljica Camilla potom su posluženi čajem u Zelenoj sobi Bijele kuće, nakon čega su obišli obnovljenu košnicu smještenu uz vrt Bijele kuće, koji je 2009. godine zasadila bivša prva dama Michelle Obama.

Nova košnica izgleda poput minijaturne verzije Bijele kuće.

Kraljevski par zatim se uputio u rezidenciju britanskog veleposlanika u Washingtonu, gdje je održana vrtna zabava.

Službeni dio programa s britanskim monarhom nastavlja se u utorak, kada je planiran svečaniji doček na južnom travnjaku, kao i državna večera u Istočnoj sobi Bijele kuće.