Po Splitu krenuli bageri Državnog inspektorata: prvi na redu Cox u uvali Trstenik!

Konačno, na red je za rušenje (uklanjanje, kako se to finije i suptilnije kaže) došao i nekadašnji bar Cox u uvali Trstenik!

Okružen je trakama s natpisom 'Državni inspektorat', bager je u niskom startu. I to čak nije neki bagerić, ozbiljno su shvatili posao izvršitelji nego pristojna Hyundaijeva mašina, a tu su odmah i dvije 'baje' za skalameriju koja će nastati kad krene rušenje - ajde, možda je trebala malo veća, ali dobro, nećemo sad gledati sitnice kad se konačno krenulo u akciju nakon punih deset godina od Rješenja o uklanjanju!

Kafić Cox je inače krenuo kao luksuzno zamišljen dnevni i noćni bar uz more, i u početku je imao dobre poslovne rezultate, no onda je došlo do trvenja u vlasničkoj strukturi...

A kasnije se doznalo i da je podignut bez odgovarajućih dokumenata, no uvijek je lakše 'ziđat' bez papira nego rušit sa svim papirima. Uglavnom, na to rješenje su se žalili vlasnici, trajali su postupci pred Upravnim sudom, ako treba i drugim sudovima, EU da bi konačno svi bili okončani još koncem prošle godine, možda i koji mjesec ranije. Potrajalo je i dok je Državni inspektorat uključio Cox u svoj raspored, ipak ima dosta posla diljem Hrvatske, uglavnom obale ako ćemo pravo. Ali eto, ovaj tjedan su stigli bageri u Split, davno napušteni kafić na šetnici u trsteničkoj uvali je najpoznatija meta za uklanjanje pa je vrijedilo notirati cijelu akciju.