U velikoj akciji za magnet i KBC Split već dosegnuta cifra od 174 tisuće eura. Rakela napravio 141.070 kilometara, evo tko su novi donatori

Humanitarni projekt „Projekt 120 – Bradata vožnja Extreme“, koji provodi Željan Rakela u suradnji sa Županijskom ligom protiv raka – Split, nastavlja bilježiti iznimne rezultate, kako na cesti, tako i u prikupljanju sredstava za onkološke pacijente.

U razdoblju od 23. do 28. travnja 2026. godine ostvareno je ukupno 3.859 kilometara, čime je ukupna prijeđena udaljenost dosegla 37.625 kilometara u 53 dana vožnje.

Početno stanje projekta 15. studenog 2025. iznosilo je 103.445 kilometara, dok je na dan 20. travnja 2026. evidentirano 137.211 kilometara. Na kraju ovog ciklusa brojka se popela na 141.070 kilometara. Do konačnog cilja od 120.000 kilometara preostalo je još 82.375 kilometara.

Kilometri posvećeni donatorima

U ovom razdoblju od šest dana zabilježena su četiri aktivna vozna dana – 22., 24., 26. i 27. travnja – tijekom kojih su kilometri posvećeni donatorima koji su podržali ovu humanitarnu priču.

Ukupne donacije u tom periodu iznosile su 3.960 eura, a podrška je stigla od niza pojedinaca i organizacija:

Ivan Matković (100 €), Dalibor Kolman (365 €), Važanić j.d.o.o. (365 €), Stjepan Križanec (300 €), Željko Majcen (50 €), MK Baroker (365 €), MK Bombelles (400 €), Davor Oblak (50 €), Miroslav Adžamić (50 €), Katarina Zrinski (365 €), Pavle Puharić (150 €), Josip Čulić (20 €), Lovački savez SDŽ (500 €), Mario Kramarić (100 €), Hrvoje Pervan (10 €) te Tomislav Važanić (370 €).

Snažna podrška velikih donatora

Dodatni snažan doprinos stigao je i od tvrtke Cemex, koja je danas podržala projekt donacijom od 5.000 eura, dodatno osnaživši cilj prikupljanja sredstava za kupnju magnetske rezonance za onkološke pacijente.

Projekt koji nadmašuje očekivanja

Projekt „Projekt 120“ već sada nadmašuje očekivanja – u 164 dana prikupljeno je ukupno 174.810 eura, dok akcija traje još 201 dan.

Ova inicijativa još jednom potvrđuje snagu zajedništva i humanosti, ali i odlučnost da se kroz svaki prijeđeni kilometar konkretno doprinese borbi protiv raka.

Organizatori pozivaju sve građane, tvrtke i udruge da se uključe u projekt i podrže ovu jedinstvenu humanitarnu vožnju.

Donirati možete putem poveznice.