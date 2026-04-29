Mladost pobjedom u Kaštelima osvojila naslov prvakinja Hrvatske, Ribola sezonu zaključila ponosno

U četvrtoj utakmici finala doigravanja SuperSport Superlige za prvakinje Hrvatske, HAOK Mladost Zagreb pobijedila je ŽOK Ribola Kaštela rezultatom 3:1 (23:25, 25:23, 25:18, 25:20) i tako zaključila finalnu seriju s 3:1 te osvojila naslov prvakinja Hrvatske.



Kaštelanke su odlično otvorile susret i već u prvom setu pokazale kako se neće lako predati. Iako su u jednom trenutku imale zaostatak (15:19), serijom poena u završnici uspjele su preokrenuti i osvojiti set rezultatom 25:23, na oduševljenje ispunjene dvorane u Kaštel Starom.

Preokret Mladosti u nastavku

U drugom setu Mladost je bila u prednosti, ali su domaće igračice uspjele sustići rezultat i unijeti neizvjesnost u završnicu. Ipak, gošće su bile mirnije i koncentriranije te s 25:23 izjednačile na 1:1. U nastavku susreta Mladost je podigla razinu igre, preuzela kontrolu i s 25:18 u trećem te 25:20 u četvrtom setu došla do pobjede i naslova.

Unatoč porazu, Kaštelanke su još jednom pokazale kvalitetu i borbenost, a podrška s tribina bila je na visokoj razini tijekom cijelog susreta.

Izjave trenera i kapetanice

Trener Ribole Kaštela Igor Arbutina nakon utakmice istaknuo je:

„Mladost je zasluženo osvojila naslov, bile su bolje kroz sezonu. No, izuzetno sam ponosan na svoje djevojke i način na koji su odigrale ovu finalnu seriju, ali i cijeli dio prvenstva otkako sam preuzeo ekipu. Pokazale su karakter, zajedništvo i veliku predanost. Žao mi je što nismo izborili petu utakmicu, ali mogu samo zahvaliti igračicama, svom stručnom stožeru i cijelom klubui Upravi na svemu. Bio mi je užitak biti dio ove priče i vjerujem da će Kaštela i dalje biti konkurentna na najvišoj razini i da ćemo u budućnosti pružiti još dobrih, kvalitetnih i vrhunskih utakmica.“

Kapetanica Ribole Kaštela Dora Matas također je naglasila ponos na svoju ekipu:

„Čestitam Mladosti na osvojenom prvenstvu. Ponosna sam na svoje suigračice koje su ostavile srce na terenu. Odigrale smo četiri kvalitetne finalne utakmice i vjerujem da smo se pokazale u dobrom svjetlu. Zahvaljujem se našim navijčima koji su nas bodrili tijekom cijele sezone i nadam se da ćemo nastaviti ovako i u budućnosti.“

Svoje dojmove podijelila je i igračica Mladosti Ana Prkačin:

„Čestitke mojoj ekipi na pobjedi i naslovu, ali i Kaštelima na odličnoj borbi. Nijedna utakmica nije bila laka, pogotovo nakon izgubljenih prvih setova. Atmosfera u dvorani bila je odlična i bilo je lijepo igrati pred ovakvom publikom. Jako sam sretna zbog ovog našeg uspjeha.“

Sezona puna preokreta i napretka

Posebno valja istaknuti put Ribole Kaštela ove sezone. Nakon slabijeg ulaska u prvenstvo i četiri poraza u prvih pet kola,sa začelja tablice, ekipa se dolaskom novih stručnih rješenja na klupi stabilizirala i značajno podigla razinu igre. Najprije pod vodstvom Aleksandra Milkova, a potom i Igora Arbutine, Kaštelanke su izrasle u ekipu koja je igrala čak dva finala ove sezone – finale Kupa Hrvatske i finale prvenstva.

Upravo taj kontinuitet i napredak potvrđuju da su Kaštela i dalje snažno uporište hrvatske odbojke, grad s bogatom tradicijom i velikim potencijalom za vrhunske rezultate.

Sezona je zaključena, ali dojam koji su Kaštelanke ostavile daje razlog za optimizam – i najavu novih velikih utakmica koje tek dolaze.