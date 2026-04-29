Gotovo je! Evo što je ostalo od nekadašnjeg ugostiteljskog ponosa Trsteničke uvale

Konačno, ono što je dugo najavljivano – jučer poslijepodne je i provedeno. Nekadašnji bar Cox Bar u uvali Trstenik u potpunosti je uklonjen, a montažna građevina sada je sravnjena sa zemljom.

Na terenu su ostali tek razasuti građevinski materijal, dijelovi konstrukcije i vreće s otpadom, dok prostor i dalje osiguravaju trake s natpisom „Državni inspektorat“. Bageri su odradili posao do kraja, bez zadrške, pretvorivši nekadašnji objekt u gomilu ruševina.

Podsjetimo, još jučer lokacija je bila spremna za početak radova – stroj u niskom startu, sve ograđeno i pripremljeno za uklanjanje. Dan kasnije, cijela priča je zaključena.

Kafić Cox svojedobno je zamišljen kao atraktivan dnevni i noćni bar uz more, no ubrzo su uslijedili problemi, uključujući i one pravne prirode. U konačnici je utvrđeno da je objekt podignut bez odgovarajućih dozvola, što je i dovelo do rješenja o uklanjanju.

Iako je od donošenja rješenja prošlo gotovo desetljeće, postupci su u međuvremenu završeni, a Državni inspektorat ovaj je tjedan krenuo u provedbu na terenu. Upravo je Cox bio jedna od najistaknutijih lokacija predviđenih za uklanjanje u Splitu.

Današnje stanje jasno pokazuje epilog dugotrajnog procesa – montažna građevina više ne postoji, a prostor u uvali Trstenik vraćen je u prvobitno stanje, barem kad je riječ o spornom objektu.

Očekuje se da će se u narednim danima ukloniti i preostali građevinski otpad te dodatno urediti lokacija.