Hrvatska dijaspora tuguje: Preminuo Mirko Šikić

S dubokom tugom hrvatska zajednica u Rimu i Italiji oprašta se od Mirka Šikića, čovjeka velikog srca, utemeljitelja i predsjednika Hrvatsko-talijanske udruge u Rimu te dugogodišnjeg diplomatskog savjetnika u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Rimu.

Tijekom života bio je nesebična potpora Hrvatima u Rimu i diljem Italije. Njegova vrata, ali i srce, uvijek su bili otvoreni svima kojima je trebala pomoć, savjet ili riječ podrške.

Posebno se istaknuo u najtežim trenucima za domovinu. Tijekom Domovinskog rata, kao i za vrijeme poplava u Hrvatskoj, neumorno je prikupljao humanitarnu pomoć i okupljao zajednicu, pokazujući duboku privrženost Hrvatskoj i svom narodu.

Njegov rad, predanost i humanost ostavili su snažan trag među hrvatskom dijasporom u Rimu i Italiji. Mnogi ga pamte kao čovjeka koji je povezivao ljude, kulture i domovinu te bio primjer dostojanstva, solidarnosti i nesebičnosti.

Mirko Šikić preminuo je 27. travnja 2026. godine u 86. godini života. Iza sebe je ostavio djelo koje će trajno živjeti u sjećanjima svih koji su ga poznavali.

Od njega su se emotivnim riječima oprostili članovi Udruge Hrvatsko-talijanski Mozaik Rim i pripadnici hrvatske dijaspore u Rimu i Italiji, zahvalivši mu na svemu što je učinio za zajednicu i Hrvatsku.