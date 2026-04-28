Još teže do kredita, banke postrožile uvjete za odobrenje

Banke su pooštrile uvjete za odobravanje kredita u svim kategorijama, ponajviše zbog većeg osjećaja rizika i opreza u poslovanju, stoji u najnovijem izvješću Europske središnje banke (ESB).

Očekuje se da će se taj trend nastaviti i u drugom tromjesečju, pod utjecajem geopolitičkih napetosti ma Bliskom istoku, kretanja u energetskom sektoru i viših troškova financiranja.

Istodobno, potražnja za kreditima slabi i kod tvrtki i kod građana. Tvrtke manje ulažu, a građani su oprezniji zbog nižeg povjerenja i manje potrošnje, osobito kada je riječ o skupljim, trajnim dobrima, javlja Danas.hr.

Teže do kredita

Prema anketi o bankovnim kreditima iz travnja 2026., banke u eurozoni dodatno su pooštrile kriterije za kredite poduzećima, više nego što se očekivalo.

Blago su pooštreni i uvjeti za stambene kredite, dok su potrošački krediti značajnije postali teže dostupni. Glavni razlozi su povećani rizici i manja spremnost banaka na preuzimanje rizika.

Uz to, banke su češće odbijale zahtjeve za kredite, posebno kod potrošačkih zajmova. Potražnja za kreditima poduzeća blago je pala zbog smanjenih ulaganja, dok je kod građana potražnja za potrošačkim kreditima znatnije smanjena. Interes za stambene kredite ostao je uglavnom nepromijenjen, ali slabiji od očekivanja.

Otežano financiranje

Bankama je ujedno otežan pristup dijelu izvora financiranja, posebno tržištu obveznica, a očekuje se da će se uvjeti financiranja dodatno pogoršati u narednom razdoblju.

Gotovo polovica banaka koristi sekuritizaciju (op.a. pretvaranja nelikvidne imovine (poput kredita ili hipoteka) u utržive vrijednosne papire) kako bi oslobodile kapital, smanjile rizik i povećale likvidnost. U tome se najviše oslanjaju na investicijske fondove, osiguravatelje i mirovinske fondove.

Unatoč izazovima, banke očekuju da će im kamatne stope u narednom razdoblju imati pozitivan učinak na profitabilnost.