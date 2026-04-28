Od jučer ujutro gori na brdu iznad Hrvaca, u pomoć stigli kanader i airtractor

Od jučer ujutro oko 10 sati vatrogasci gase požar koji je izbio na brdu iznad Hrvace. Na terenu su trenutno angažirana četiri vatrogasca s jednim vozilom, uz zračnu podršku jednog kanadera i jednog air tractora.

Prema riječima zapovjednika DVD-a Hrvace Mirka Ćurkovića, stanje je trenutačno stabilno, no situacija se i dalje prati.

„Trenutno je situacija mirna, ali vidjet ćemo kako će biti kasnije. Kanader je otišao uzeti vodu“, kazao je Ćurković.

Vatrogasci i dalje dežuraju na požarištu, a daljnji razvoj situacije ovisit će o vremenskim uvjetima i eventualnom jačanju vjetra.