Prizor koji se rijetko viđa: Melnjak je stigao u jedan splitski kafić, a na poklon je dobio motor u bojama Hajduka!

U Caffe baru Kantunal na splitskom Mažuranićevu šetalištu danas je zabilježena jedna baš navijačka, hajdučka scena. Naime, Nikolina Đanović i Srećko Rončević (Brico) uspjeli su se dogovoriti i doći do Darija Melnjaka, dobro poznatog i među navijačima posebno omiljenog igrača Hajduka, kojem je Nikolina Đanović – kao vlasnica motora – poklonila motor u bojama splitskog kluba.

Primopredaja je prošla u opuštenoj atmosferi: uz hranu, piće i malo slavlja, kako i priliči kad se spajaju Hajduk, dobra volja i poklon koji se ne viđa svaki dan.

Podsjetimo, Melnjak je već dugo u statusu jednog od onih igrača koje navijači rado izdvajaju – često ga se opisuje kao dobrog duha svlačionice. Iako u posljednje vrijeme nije u prvom planu, ranije je bio standardni prvotimac, a posebno mjesto u sjećanju navijača zauzima finale 2022. godine na Poljudu, kada je Hajduk pobijedio Rijeku, a Melnjak postigao dva pogotka i bio jedan od junaka te utakmice.

Kako je izgledala primopredaja simpatičnog motora u hajdučkim bojama i cijela atmosfera u Kantunalu – pogledajte u nastavku.

Tko je meštar koji je restaurirao Meljnjakov Tomos? Zorana Trnoveca zatekli smo u ugostiteljskom objektu Kantunal, gdje je nekad Hajdukovac Papec popravljao televizore. Zoran je, kad je čuo da se Meljnjaku sprema poklon od Nikoline Đanović iz ekipe Vintage Tomos Tour Split, potegao iz Virovitice i kratko nam, ushićeno, kazao: "Kad sam čuo da se Dariju poklanja Tomosić, sjeo sam u auto i pošao put najljepšeg grada na svijetu. Darijo dolazi iz kraja blizu moga, koji je poznat po zelju. Najbolji moto-susreti su upravo tamo, pa nije bilo pitanja hoću li doći ili ne. Dao sam riječ Dariju da ću, dok sam živ i u mogućnosti sjesti na motor, sve popravljati na moj brk", kazao je te je nadodao: S Nikolinom, koja je bila i više nego darežljiva, dogovorio sam novi Hajdukov zikaš, sličan ovome, također na moj brk, a njezin će suprug uskoro dobiti jedan u bojama Ragbi kluba Nada, jer sam čuo da su Getani bili strašna jezgra tog kluba — pa je šteta ne napraviti jedan takav.