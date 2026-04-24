VIDEO Puljak: "Na Žnjanu je doslovno spaljena zemlja, a tek sada se počelo zalijevati"

Saborska zastupnica i gradska vijećnica Centra u Gradskom vijeću Grada Splita Marijana Puljak jutros je komentirala stanje zelenih površina na Žnjanu, ustvrdivši da se tek sada počelo sa zalijevanjem, iako su, prema njezinim riječima, površine već u vrlo lošem stanju.

"Jutros sam na Žnjanu primijetila da su počeli zalijevati. Doslovno je spaljena zemlja na Žnjanu, evo kako izgleda", kazala je Puljak, osvrćući se na stanje zelenila na toj lokaciji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Puljak je pritom navela da je za održavanje zelenila na Žnjanu zadužena tvrtka "Cvjetko".

Podsjetimo, Cvjetko je tvrtka u vlasništvu Vice Mihanovića, bivšeg predsjednika splitskog HDZ-a i nekadašnjeg kandidata te stranke za gradonačelnika Splita. Mihanović je danas ravnatelj Lučke uprave Split.

Stanje zelenih površina na Žnjanu tako je ponovno otvorilo pitanje održavanja javnih prostora, osobito u ljetnim mjesecima kada visoke temperature i izostanak redovitog zalijevanja mogu brzo dovesti do sušenja trave i oštećenja zelenila.