Poziv na druženje na Kozjaku: “Napunimo termosice i dođimo guštat u prirodi”

Udruga građana “Spasimo Kozjak i Kaštela” poziva sve zainteresirane na druženje kod crkvice svetog Mihovila, na Kozjaku iznad Kaštel Kambelovca, koje će se održati u nedjelju, 3. svibnja.

Okupljanje počinje u 10 sati, a organizatori poručuju kako je dobrodošao svatko tko voli Kozjak i prirodu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Sudionici će se moći opustiti, družiti i uživati u prirodnim ljepotama Kozjaka uz ukusnu marendu. Građane pozivaju da ponesu vodu, zaštitu od sunca i piknik dekice. Također, preporučuje se da, ako je moguće, dođu pješke.”

Dodaju kako će na lokaciji biti dostupna hrana i piće, ali sudionici mogu donijeti i vlastitu marendu. Druženje je zamišljeno kao cjelodnevno, a prostor je prikladan i za djecu svih uzrasta, za koje su planirane dodatne aktivnosti.

U poslijepodnevnim satima planiran je i glazbeni dio programa.

“Napunimo termosice i boce, stavimo šešire i dođimo s dicom i starijima guštat u prirodi i čistom zraku, druženju i pogledu na Kaštila! Prošetajmo ko može, ali svakako dođimo i SPASIMO KOZJAK I KAŠTELA!”