Devetorici igrača prijeti propuštanje okršaja Dinama i Hajduka

Bliži se kraj 35. izdanja HNL-a – ostale su još četiri dionice i ukupno 20 utakmica prije spuštanja zastora. Nakon 33. kola, koje je na rasporedu ovog vikenda, slijedi i najveći derbi hrvatskog nogometa u kojem će se susresti dvije najbolje momčadi sezone. Dinamo u subotu, 9. svibnja u 16 sati, na svom terenu dočekuje Hajduk. Natjecateljske neizvjesnosti na vrhu više nema – Zagrepčani su osigurali naslov, a Splićani drugo mjesto. Otkako je uvedena Liga 10 u sezoni 2013./14., ovo je tek treći put da će poredak na vrhu biti upravo takav.

Upravo zato derbi dolazi bez rezultatskog pritiska, ali uz očekivanje kvalitetne i otvorene utakmice. Prije međusobnog okršaja obje momčadi moraju odraditi još jedan zadatak. Dinamo gostuje kod Gorice, dok Hajduk dan kasnije na Poljudu dočekuje Varaždin. Ti susreti nose dodatnu težinu jer bi pojedini igrači zbog kartona mogli propustiti derbi. Ukupno devetorica igrača Dinama i Hajduka imaju po tri žuta kartona, što znači da ih samo jedna opomena dijeli od suspenzije.

Trener Dinama Mario Kovačević ima veće brige jer čak pet njegovih igrača ulazi u ovu zonu rizika, dok Gonzalo Garcia u Hajduku ima četvoricu. Posebno je osjetljiva situacija u obrani Dinama. Na tri žuta kartona su Scott McKenna, Sergi Dominguez i Moris Valinčić, pa bi eventualni kartoni protiv Gorice mogli ozbiljno oslabiti zadnju liniju za derbi. U opasnosti su i Arbër Hoxha te najbolji strijelac lige Dion Drena Beljo, koji već devet kola uspijeva izbjeći opomenu. Kod Hajduka je situacija nešto mirnija.

Luka Hodak je ozlijeđen, Hugo Guillamón i Abdoulie Sanyang imaju manju minutažu, dok je najvažniji igrač u riziku stoper Dario Marešić. Od dolaska iz Istre 1961 igra u kontinuitetu i njegov eventualni izostanak bio bi ozbiljan udarac za obranu Splićana. Iako derbi neće odlučivati o prvaku, oba sastava u njega žele ući kompletna. Zato će ogled u Gorici i dvoboj s Varaždinom imati dodatnu težinu – ne samo zbog bodova, nego i zbog opreza.