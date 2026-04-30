Napao muškarca komadom mesa, pa policiju satarom: 68-godišnjak završio u pritvoru

Policijski službenici Službe kriminalističke policije dovršili su kriminalističko istraživanje nad 68-godišnjakom kojeg sumnjiče za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju, prisile prema službenoj osobi i tjelesne ozljede.

Prema policijskom izvješću, incident se dogodio 20. travnja u Jadrtovcu, gdje je osumnjičeni najprije verbalno, a potom i fizički napao 70-godišnjaka. Dva puta ga je udario komadom suhog mesa u ruku i pritom mu nanio lakše ozljede. Nakon dojave intervenirala je policija, a tijekom postupanja nad 68-godišnjakom primijenjena su sredstva prisile kako bi se spriječio njegov bijeg i privođenje u službene prostorije.

Tom prilikom osumnjičeni je nasrnuo na policijske službenike mesarskom sjekirom, tzv. satarom, te udario po zaštitnom štitu koji je držao jedan od policajaca. U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba. Policija je muškarca, nakon otpuštanja iz bolnice, uhitila i nad njim provela kriminalističko istraživanje.

Po njegovu dovršetku predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.