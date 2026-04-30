U Primoštenu napao kolegu pa ga bacio u more: 42-godišnjak završio u pritvoru

U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjim državljaninom Ukrajine zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 47-godišnjeg sunarodnjaka.

Prema policijskom izvješću, incident se dogodio u utorak, 28. travnja u poslijepodnevnim satima u Primoštenu, na radnom mjestu. Osumnjičeni je najprije udario 47-godišnjaka šakom u glavu, a potom ga bacio u more.

Ozlijeđenom muškarcu u Općoj bolnici u Šibeniku utvrđene su lakše tjelesne ozljede te je nakon pružene liječničke pomoći pušten na kućnu njegu.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 42-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.