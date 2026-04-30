Spot rađen umjetnom inteligencijom: Pogledajte "Ti si rijeka" grupe Kolodvor

Nakon kraće diskografske pauze, grupa Kolodvor vraća se na glazbenu scenu i radijski eter novim singlom “Ti si rijeka”. Radi se o pjesmi koja duboko zaranja u teme potrage za smislom i pripadanjem. Kroz atmosferičan zvuk i introspektivan tekst, bend progovara o stalnom vraćanju istim pitanjima, o lutanjima koja nas, unatoč svemu, oblikuju i vode dalje.

Središnji motiv pjesme je rijeka, simbol kretanja, neizbježnosti i predanosti vlastitom putu. Poput rijeke koja nema drugog izbora osim teći prema moru, “Ti si rijeka” progovara o ljudskoj potrebi za smjerom i smislom, ali i o paradoksu traženja sreće na pogrešnim mjestima. U tom procesu, pjesma otvara prostor za osobnu refleksiju i prepoznavanje vlastitih ciklusa preispitivanja.

Autor glazbe i teksta te frontmen Kolodvora, Martin Pulić ujedno je i osmislio maštovite animacije za spot:

“Uživao sam radeći animacije za spot uz pomoć umjetne inteligencije koja mi je ostvarila želju da se pomalo ostvarim i kao slikar nadrealizma.“

Spoj suvremene tehnologije i nadrealističke estetike rezultirao je upečatljivim vizualnim svijetom koji prati emocionalni tok pjesme, stvarajući jedinstveno audiovizualno iskustvo.

“Ti si rijeka” još je jedan korak u prepoznatljivom izrazu grupe Kolodvor, koja nastavlja istraživati granice između introspekcije, zvuka i slike, pozivajući slušatelje da se prepuste vlastitom toku.