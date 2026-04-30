Praznik rada se slavi na Marjanu, evo detalja

Grad Split poziva građane da Međunarodni praznik rada proslave na Marjanu, uz bogat program za sve generacije. Program započinje u 10:30 dječjom predstavom “Bajkaonica”, namijenjenom najmlađima, dok je tradicionalna podjela graha predviđena u 11:30.

Nakon okrjepe, posjetitelje očekuje glazbeni dio programa – u 12 sati započinje zabava uz Pecu i Silviju, uz pjesmu i ples. Iz Grada poručuju kako je riječ o velikoj fešti na otvorenom te pozivaju sve građane da se pridruže proslavi uz poruku: “Nima grada bez judi!”.

