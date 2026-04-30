U Sinju se gradi novi kružni tok: Radovi na Putu Piketa u tri faze, završetak sredinom lipnja

Na području Sinja u tijeku su radovi na izgradnji novog kružnog toka na lokalnoj cesti Put Piketa, projektu kojim se želi unaprijediti sigurnost i protočnost prometa, osobito uoči planirane izgradnje trgovačkog centra.

Razrađeni prometni zahvat

Kako je izvijestila Županijska uprava za ceste Split, radovi se izvode na lokalnoj cesti LC67040 (Ulica Put Piketa), gdje se gradi kružni tok radi kvalitetnijeg i sigurnijeg priključka na javnu prometnicu na katastarskoj čestici k.č. 310/1 k.o. Sinj.

U sklopu zahvata provodi se i opsežna rekonstrukcija ključnih elemenata prometnice. To uključuje sustav odvodnje oborinskih voda, postavljanje nove prometne opreme i signalizacije, izgradnju javne rasvjete te uređenje pješačkih staza.

Radovi u tri faze

Izvođenje radova organizirano je u tri faze, uz odgovarajuću regulaciju prometa kako bi se osigurala protočnost i sigurnost za sve sudionike u prometu tijekom trajanja zahvata.

Završetak radova očekuje se sredinom lipnja.

Obilazak gradilišta

Gradilište je obišao ravnatelj Županijske uprave za ceste, Petar Škorić, sa suradnicima, pri čemu je utvrđeno da se radovi odvijaju prema planiranoj dinamici.

Projekt bi po završetku trebao značajno poboljšati prometnu infrastrukturu ovog dijela Sinja, osobito u kontekstu budućeg povećanja prometa zbog izgradnje trgovačkog centra.