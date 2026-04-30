Nova knjižnica u Tehnološkom parku: Split dobiva suvremeni prostor znanja i inovacija

Gradska knjižnica Marka Marulića Split s ponosom najavljuje svečano otvorenje novog ogranka u Tehnološkom parku Split. Riječ je o suvremeno uređenom knjižničnom prostoru koji odgovara na potrebe novog splitskog poduzetničkog inkubatora, ali i brzo rastuće zajednice Gradskog kotara Mejaši te šireg urbanog područja Splita.

Svi građani pozvani su da se pridruže na svečanom otvorenju i upoznaju novi prostor namijenjen učenju, stvaranju i povezivanju. Ujedno, riječ je o zelenoj oazi koja korisnicima pruža prostor za opuštanje i kontemplaciju.

Knjižnicu će svečano otvoriti Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Grada Splita; Goran Batinić, direktor Tehnološkog parka Split i Grozdana Ribičić, ravnateljica Gradske knjižnice Marka Marulića Split.

U programu sudjeluju arhitekti Dinko Peračić i Miranda Veljačić; g. Helge Klouman Marstrander, zamjenik veleposlanika Kraljevine Norveške u Zagrebu; Zoja Stevović – direktorica tvrtke Kancelarija d.o.o.; saksofonisti Roko Negodić i Bartul Jurčević.

U povodu otvorenja knjižnice u prostorima Tehnološkog parka bit će upriličena i izložba „eKultura“ Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Izložba se sastoji od dvadeset plakata s prikazima 3D digitaliziranih muzejskih predmeta iz zbirki Muzeja triljskog kraja, Muzeja Cetinske krajine i Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika. Putem QR koda posjetitelji će moći skenirati predmete i preuzeti mobilnu aplikaciju koja omogućuje njihov prikaz u proširenoj stvarnosti (AR).