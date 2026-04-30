Šibenik: Muškarac usmrtio 20 kokoši i dva pijetla, policija reagirala

U Policijskoj postaji Šibenik provedeno je kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim državljaninom Francuske zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ubijanja ili mučenja životinja te oštećenja tuđe stvari na štetu 65-godišnjaka.

Sumnja se da je muškarac u razdoblju od 5. do 28. travnja, u Donjem polju, zaseok Tare, na ograđenom terenu u vlasništvu oštećenog, u dva navrata iz zračne puške usmrtio 20 kokoši i dva pijetla. Također je u dva navrata oštetio prozor na kamp-kućici.

Policija je tijekom istraživanja kod osumnjičenog pronašla i oduzela zračnu pušku koju je legalno posjedovao, ali ju je čuvao protivno zakonskim propisima.

Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njega zbog prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana podnesen i optužni prijedlog.