Kocka objavila program za svibanj: Od Eurodancea do techno večeri i velikog jubileja

Klub Kocka objavio je bogat program za svibanj koji donosi niz glazbenih večeri, radionica i kulturnih događanja, a mjesec će kulminirati proslavom 25 godina Koalicije udruga mladih.

Program započinje već 2. svibnja Eurodance večeri koja donosi nostalgične hitove 90-ih uz DJ Bubi i After Ego. U sklopu qFEST-a 6. svibnja održat će se otvorenje izložbe i predavanje o sigurnosti i inkluziji u noćnom životu, dok je 7. svibnja na rasporedu “Treš” večer povodom Sudamje.

Jedan od istaknutijih događaja je “Zvjerinjak” 8. svibnja, cjelonoćni program koji klub pretvara u prostor snažnog zvuka i vizualnih efekata, uz gostovanje DJ-a Labuda.

Tijekom mjeseca održat će se i niz edukativnih i kreativnih sadržaja, uključujući Linux radionice u organizaciji udruge Kostela, kao i popularni program “Pineli i pivo” gdje sudionici slikaju uz stručno vodstvo.

Ljubitelji elektroničke glazbe posebno će doći na svoje 16. svibnja, kada u Kocku stiže poznati berlinski DJ Oliver Deutschmann, uz podršku domaćih izvođača.

Program uključuje i večer posvećenu ženskoj glazbi, nastup indie benda Lika Kolorado, kućne DJ setove, filmske večeri te izložbu umjetnice Elije Friganović.

Mjesec završava velikom trodnevnom proslavom 25 godina Koalicije udruga mladih, koja će donijeti koncerte, radionice i druženja u prostoru Doma mladih.