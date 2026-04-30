1. svibnja u Makarskoj: Humanitarna akcija za malog Marka i koncert Adija Šoše

Obilježavanje 1. svibnja ove će godine u Makarskoj proći u znaku velike humanitarne akcije i još jednog podviga našeg sugrađanina Mate Vodanovića, koji će pokušat srušiti vlastiti rekord u 24-satnoj biciklističkoj vožnji oko Makarske. Cilj je prikupljanje sredstava za liječenje sedmogodišnjeg Marka Cvitanovića iz Imotskog.

Grad Makarska priključio se inicijativi pa će se tradicionalni prvosvibanjski program, uz neizostavno kuhanje fažola, ove godine odvijati na Marineti, gdje je predviđena okrjepna stanica na Matinoj ruti. Ruta kreće od Pivnice Pivac, preko kružnog toka kod Lidla do autobusnog kolodvora i natrag prema rivi, u krugu dugom 2,5 kilometra.

Početak je 30. travnja u 17 sati, a završetak dan kasnije u isto vrijeme. Promet se neće zatvarati, što dodatno povećava zahtjevnost pothvata, jer će Vodanović tijekom vožnje morati paziti na promet i pješake.

Okrjepna stanica ujedno je i središnje mjesto događanja: uz kuhanje fažola pod palicom već dobro poznate ekipe humanitaraca '' Mi sami dođemo'' koje započinje u 11 sati, bit će postavljen video zid na kojem će se moći pratiti Matina vožnja, uz glazbeni program s DJ-evima i lokalnim bendovima.

Svoj štand sa suvenirima najavila je i udruga Mike, a sve prikupljene donacije idu izravno na račun koji je otvorila obitelj malog Marka.

Pozivamo sve građane da dođu i podrže akciju te svojim dolaskom doprinesu prikupljanju pomoći za malog Marka.

Proslava 1. svibnja nastavlja se i u večernjim satima, kada Makarane i njihove goste na Kačićevu trgu očekuje koncert jednog od najpopularnijih glazbenika mlađe generacije, Adija Šoše.