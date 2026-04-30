Jaka bura paralizirala promet: Ograničenja na cestama, trajekti ne voze

Jaka bura jutros stvara velike probleme u prometu duž priobalja. Zbog snažnog vjetra na snazi su brojna ograničenja, a dio trajektnih i katamaranskih linija je u prekidu.

Prema podacima Hrvatskog autokluba, na pojedinim dionicama uvedena je zabrana prometa za određene skupine vozila, dok su kolnici mjestimice vlažni i skliski. Smirivanje bure očekuje se tek sutra u poslijepodnevnim satima.

Posebno su pogođene prometnice prema otocima. Na otok Pag i s njega trenutno mogu prometovati samo osobna vozila bez prikolica. Trajektna linija Prizna–Žigljen je u prekidu, a Paški most otvoren je isključivo za osobna vozila.

Zbog jakog vjetra ograničen je promet i na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, gdje je dopušten prolazak samo osobnim vozilima. Za ostale skupine vozila obilazak je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina.

Problemi su zabilježeni i na autocesti A3 Bregana–Lipovac, gdje se između čvorova Popovača i Križ, u smjeru Bregane, zbog predmeta na kolniku vozi uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

U prekidu su i katamaranske linije Mali Lošinj–Cres–Rijeka te Novalja–Rab–Rijeka.