Ninčević primio solinske vatrogasce: Dodijeljena priznanja i novčane nagrade

Povodom blagdana Svetog Florijana gradonačelnik Solina, Dalibor Ninčević uručio je nagrade najboljim vatrogascima Solina za 2025.godinu. Nagradu su primili Marko Grbeša iz DVD Solin i Marin Milanović iz DVD Vranjic.

Ovom prilikom gradonačelnik Ninčević zahvalio na trudu i požrtvovnosti vatrogasaca koji svakodnevno ulažu za boljitak lokalne zajednice.

-"Svake godine, već tradicionalno, povodom blagdana Svetog Florijana zaštitnika vatrogasaca, primamo najbolje vatrogasce, njihove zapovjednike te predstavnike Vatrogasne zajednice Solina kako bi im zahvalili na doprinosu koji daju vezano za sigurnost ljudi i imovine na području grada. Njihova uloga nije samo gasiti požare, oni imaju niz raznih događanja, kulturnih manifestacija u kojima sudjeluju ali izlaze i na intervencije plavljenja, hvatanja životinja ili zalijevanja zelenih površina.

Iznimno sam ponosan na oba naša vatrogasna društva, koja su po razini opremljenosti i sposobnosti mogu biti u rangu mnogih vatrogasnih postrojbi. Na nama je da stalno ulažemo u vatrogastvo te na taj način stvaramo što bolje uvjete za njihov rad. Uredili smo Vatrogasni dom u Vranjicu te Vatrogasni dom u Solinu gdje su riješena imovinsko pravna pitanja. Trenutačno samo u izgradnji garaže za potrebe DVD-a Solin. Posebno me veseli što je veliki broj djece i mladih uključen u naša vatrogasna društva. Ovom prilikom čestitam im njihov dan te želim da imaju što manje posla i potreba za njihovim intervencijama', kazao je Ninčević.

Kako je vatrogastvo ljubav od malih nogu i ide s koljena na koljeno, takoreći, dokaz je Marin Milanović koji je u vatrogastvu od sedme godine.

-Danas sam predsjednik Vatrogasne zajednice grada Solina, imam trideset dvije godine a u vatrogastvu sam od sedme godine. Moj ujak je bio u vatrogascima te sam tako kao dijete dolazio u vatrogasni dom i ostao. Što se tiče vatrogastva – volim sve, svaki njegov segment. Volim rad na terenu, intervencije bilo koje vrste, ali zaista, ne volim uredski posao, koji je nekad neizbježan. Puno mi znači ova nagrada jer su me izabrali moje kolege i te tako ima neku svoju težinu. Ovo mi je druga nagrada za najboljeg vatrogasca u mojoj karijeri i jako sam ponosan'', zaključio je Milanović.

Osvrnuo se i na djecu koja bi jednog dana htjela biti vatrogasci. U društvu imaju 35 djece, a aktivno sudjeluje 18 djece koju uče vatrogastvu te s njima odlaze na ljetne kampove.

Oba nagrađena vatrogasca istaknula su kako ovo rade isključivo iz ljubavi te da su u vatrogastvu od malih nogu.

- U vatrogastvu sam od jedanaeste godine, počevši od Pomlatke i Mladeži. Kad sam napunio osamnaest godina postao sam operativni član i položio osnovni vatrogasni tečaj. U dvadesetoj godini sam položio prekvalifikaciju te postao profesionalni vatrogasac. Zaposlio sam se i u međuvremenu sam postao voditelj Mladeži gdje sam i sam bio. Drago mi je što radim s mladeži, iako sam i sam mlad ali sve u svemu jako lijepo i izazovno zanimanje, zaključio je Grbeša.

Nagrađeni vatrogasci primili su zahvalnicu te novčanu nagradu Grada Solina.