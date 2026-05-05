U Solinu manifestacija "Stopama Majke": Četiri dana duhovnog i kulturnog programa

U Solinu će se od 14. do 17. svibnja održati manifestacija “Stopama Majke”, četverodnevno vjersko i kulturno događanje koje okuplja niz sadržaja za građane svih generacija.

Manifestaciju organiziraju Turistička zajednica Solina u suradnji sa Župom Gospe od Otoka i Gradskom knjižnicom Solin.

Program uključuje duhovne sadržaje poput svetih misa i krunice za obitelj, ali i niz popratnih događanja – projekciju filma “Najveći dar”, slikarsku radionicu za odrasle “Lice Majke”, interpretacijske šetnje te vjersku pričaonicu.

Manifestacija započinje u četvrtak, 14. svibnja slikarskom radionicom u Studijskoj čitaonici Gradske knjižnice Solin. U petak je predviđen duhovni program u crkvi Svete Obitelji, dok subota donosi vjersku pričaonicu, interpretacijsku šetnju “Stopama Majke” te večernju projekciju filma.

Završni dan, u nedjelju, uključuje mise prema župnom rasporedu te izlet “Tragovima salonitanskih mučenika” na arheološkom lokalitetu Salona.

Ulaz na sva događanja je slobodan, dok su za slikarsku radionicu i interpretacijsku šetnju potrebne prethodne prijave putem e-maila Turističke zajednice Solin.