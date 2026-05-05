U Solinu predstavljanje knjige o protukomunističkom otporu u Dalmaciji

Ogranak Matice hrvatske u Solinu organizira predstavljanje knjige “Od Mosora do Svilaje: Hrvatski protukomunistički otpor djelovanjem križarskih skupina i križarskih organizacija grada Splita i njegova zaleđa (1944. – 1949.)” autorice dr. sc. Blanke Matković.

Promocija će se održati u petak, 8. svibnja u 19 sati u Teatrinu Gradske knjižnice Solin, a ulaz je slobodan.

Riječ je o opsežnom znanstvenom djelu koje na više od 1100 stranica, uz 256 arhivskih dokumenata, donosi detaljan pregled djelovanja križarskih skupina i organizacija na području srednje Dalmacije i zaleđa Splita.

Knjiga obuhvaća prostor od Omiša i Šestanovca, preko Trilja, Sinja i Muća, do Drniša i Trogira, uključujući i grad Split te poveznice s livanjskim područjem.

Autorica analizira razdoblje od 1944. do 1949. godine, fokusirajući se na protukomunistički otpor u tom dijelu Hrvatske.

Ova publikacija nastavlja se na dvije ranije monografije objavljene 2025. godine, u kojima se obrađuju slične teme na području Imotske krajine, zapadne Hercegovine, Širokog Brijega i doline Neretve.