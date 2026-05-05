Šuta o aferi vezanoj uz Keruma: "Svatko odgovara za svoje postupke"

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta osvrnuo se na aferu vezanu uz navodno nelegalan objekt povezan s koalicijskim partnerom Željkom Kerumom o kojoj je pisao Telegram. Dokumentaciju vezanu uz slučaj navodno je Kerumu potpisao Andrija Polić, danas predsjednik Splitskog saveza sportova (SSS), koji je u vrijeme potpisivanja bio viši savjetnik za izgradnju u kaštelanskoj gradskoj upravi.

"Što se tiče Saveza sportova i te teme, svatko ima svoj OIB i svatko odgovara za svoje postupke. Vidio sam kroz medije da postoje određene informacije, ali koliko su one točne to će trebati pitati njih. Ako mu se nešto dokaže, on odgovara za svoje postupke", kazao je Šuta.

Dodao je kako ne može govoriti u ime drugih, ali da mu, ako se navodi pokažu točnima, to ne može biti prihvatljivo ni njemu kao gradonačelniku, uz ponavljanje da svatko snosi odgovornost za vlastite postupke kada se oni dokažu.

Komentirao je i navode da se Polić spominjao kao potencijalni budući pročelnik za sport u Splitu.

"Postoje javni natječaji na kojima su testiranja, a do sada ih je provedeno sedam. Bio je i jedan od javnih natječaja gdje su bili kandidati koji nisu položili testiranje, tako da ne bih govorio na takav način. Ne može se nikome zabraniti da se javi na natječaj, pogotovo ako netko ima ambiciju, ali znaju se uvjeti koji moraju biti zadovoljeni", objasnio je.

Komentirao je i Polićevu ulogu na čelu Splitskog saveza sportova.

"Ja sam tražio sve podatke o revizijama, one su provedene prema protokolu kako to inače biva i nisu utvrđene nikakve nepravilnosti", kazao je Šuta.

"Ja ne mogu bilo koga osuđivati, ali bilo što da se utvrdi, zna se daljnja procedura. Biranje predsjednika Saveza sportova je regulirano njihovim internim aktima", dodao je da do pravomoćnog utvrđenja odgovornosti nije primjereno nikoga etiketirati.

Uz Keruma su se u kratkom vremenu vežu različite afere. Šuta je to komentirao: "Naravno da nije dobro kad se to dogodi. Ja sam tu do sada bio jasan i dalje ostajem pri stavu da svatko onaj tko se bavi politikom ipak treba poštovati određena pravila ponašanja i da se u skladu s tim i ponaša."