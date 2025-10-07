I u zdravlju i bolesti: Halid Bešlić bio hospitaliziran u sobi do supruge

Premda je javnost već duže znala za zdravstvene probleme Halida Bešlića, tek je nedavno otkriveno da i Halidova voljena Sejda leži u bolnici zbog narušenog vlastitog zdravstvenog stanja.

'Da, oboje su u teškom stanju. Nisu toliko stari da bi nas napustili, vjerujem da će oboje to prebroditi. Nisam bio u bolnici, ali čuo sam da su smješteni u sobe jednu do druge. Takav je život, ali on je pun elana i vjerujem da će izdržati', poručio je prije nekoliko tjedana glazbenik Halid Muslimović za Telegraf zadržavajući optimizam.

Iza Halida ostao je sin Dino te supruga Sejda s kojom je Halid desetljećima gradio jednu od najtoplijih i najtrajnijih na regionalnoj glazbenoj sceni, podsjeća Tportal.

Više od četiri desetljeća zajedničkog života svjedoči o snazi osjećaja, povjerenja i međusobne podrške koje ih vežu.

Upoznali su se krajem sedamdesetih, dok je Halid tek započinjao glazbenu karijeru nastupima po kafićima i snimanjem prvih singlova, a Sejda radila u tvornici čokolade. Njihov prvi susret zbio se na proslavi Dana žena, gdje ju je Halid u šali zaprosio, no već nakon kratkog vremena vjenčali su se i započeli zajednički život.

Zajedno su dobili sina Dinu koji je roditeljima sa svojom suprugom Mahirom 2014. podario najljepše titule: bake i djeda. Naime, Dino i njegova supruga dobili su blizance, radost je ispunila obitelj, a Halid je tada odlučio smanjiti broj javnih nastupa kako bi više vremena posvetio svojim najmilijima.