Dijete u Dalmaciji palo s romobila, teško je ozlijeđeno. Roditelji će odgovarati

​U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer, 4. svibnja oko 19,40 sati u Primoštenu, teže je ozlijeđeno dijete.

Nesreća se dogodila kada je dijete prije navršenih 14 godina upravljalo romobilom, a pritom na glavi nije koristilo zaštitnu kacigu. Na dijelu kolnika s uzdužnim padom nije prilagodilo brzinu kretanja osobnog prijevoznog sredstva osobinama i stanju kolnika tako da može pravodobno zaustaviti svoje vozilo pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti, uslijed čega je pri kočenju izgubilo nadzor nad upravljačem električnog romobila te palo na kolnik.

U Općoj bolnici u Šibeniku djetetu su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržano na daljnjem bolničkom liječenju.

Kako dijete mlađe od 14 godina ne odgovara za počinjeni prekršaj, zbog propusta dužnosti skrbi, za prekršaj iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama odgovarat će roditelj.