PROKURATIVE GORJELE OD OKUSA: Mladi kuhari uz Skoku i Pažanina oduševili Split!

Taste of Split pretvorio grad u veliku gastro pozornicu – nova generacija chefova već je tu

Split je još jednom dokazao da živi gastronomiju punim plućima. U sklopu manifestacije Taste of Split – Sudamja Gourmet Festival, Prokurative su u ponedjeljak postale epicentar okusa, znanja i inspiracije, gdje su glavnu riječ vodili – mladi kuhari.

U spektakularnom gastro showu “Učenici kuhaju”, učenici su rame uz rame kuhali s vrhunskim hrvatskim chefovima David Skoko i Ivan Pažanin, stvarajući jedinstvenu kulinarsku priču koja je oduševila brojne posjetitelje.

Sudjelovale su škole: Turističko-ugostiteljska škola Split, Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Srednja škola Petra Šegedina, Korčula i Veleučilište Aspira – studij Gastronomije.

Chefovi bez zadrške: “Ovo je budućnost hrvatske kuhinje”

David Skoko:

“ Ovi mladi ljudi imaju znanje, strast i identitet. Hrvatska gastronomija ima budućnost, i ona je svijetla.”

Ivan Pažanin:

“Kuhanje se ne uči samo iz knjiga – uči se kroz iskustvo, mirise i emociju. Danas smo to svi zajedno osjetili. Ova energija i talent mladih kuhara su ono što nas gura naprijed.”

Spoj tradicije i moderne kreativnosti

Pod vodstvom vrhunskih chefova, mladi su pripremali tradicionalna dalmatinska jela u suvremenim interpretacijama, dok su Prokurative bile ispunjene mirisima domaće kuhinje i oduševljenjem publike koja je s velikim interesom pratila svaki trenutak.

Ovaj jedinstveni gastro trenutak još jednom je pokazao kako Split uspješno spaja baštinu i inovaciju, stvarajući doživljaj koji nadilazi klasične gastronomske manifestacije.

Gastro doživljaj za sva osjetila

Program se nastavio uz popularni Gin Hour i večernju zonu “Vina i dalmatinski zalogaji”, gdje su posjetitelji uživali u vrhunskim lokalnim vinima i autohtonim delicijama, dodatno potvrđujući status festivala kao jednog od najatraktivnijih gastro događanja u regiji.

Split – grad koji stvara, ne samo prati trendove

Taste of Split – Sudamja Gourmet Festival još jednom je pozicionirao Split kao destinaciju koja ne samo da njeguje tradiciju, već aktivno stvara novu generaciju gastro lidera.

