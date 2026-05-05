Legendarni napadač komentirao Modrića i hrvatsku reprezentaciju: "Hrvatska je stalno tu"

Legendarni napadač Thierry Henry dao je intervju za španjolsku Marcu u kojem je komentirao Luku Modrića i hrvatsku nogometnu reprezentaciju, piše Večernji.

- Činilo se da je zlatna generacija Hrvatske otišla, a opet, Hrvatska je stalno tu. S Modrićem i drugima. Jako je cijenim. Ono što je zanimljivo kod Svjetskog prvenstva jest to da se na tom turniru igra, ali se za njega ne priprema. Izbornici nemaju vremena za treninge. Igrači na natjecanje dolaze preopterećeni minutažom i utakmicama te su pod ogromnim pritiskom sa svih strana. Zato bude i toliko razočaranja - rekao je Henry.

Osvrnuo se na veterane - Luku Modrića, Cristiana Ronalda i Lionela Messija.

- Ne znam što bih više rekao o njima. Oni nisu normalni. Nije to samo stvar toga što su uvijek u samom svjetskom vrhu; njihovih golova, rekorda… Mene fascinira njihova dugovječnost, to je ono zbog čega ih najviše poštujem. A govoriti o dugovječnosti znači govoriti o zdravoj prehrani, ne izlaziti, biti s obitelji, dobro trenirati, raditi više od svih. Način na koji vode život zaslužuje skidanje kape. I dalje su među najboljima. Oni su iz druge galaksije. Isto kao Luka Modrić. Nevjerojatno je da svima njima kao da je završnica karijere bolja nego početak. Nemaju jedno razdoblje vrhunca, oni u njemu žive već godinama.