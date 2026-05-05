Započeli su radovi na Škverskoj ambulanti, Split će dobiti suvremeni rehabilitacijski centar za djecu s teškoćama: "Rješavanje ovog projekta traje već deset godina, teško je opisati osjećaje"

Danas je svečano obilježen početak radova na Rehabilitacijskom centru za djecu i mlade s najtežim oblicima invaliditeta te djecu i mlade s teškoćama u razvoju o kojima skrbi udruga Anđeli – Škverska ambulanta. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

Planira se obnova i prenamjena nekadašnjeg Doma zdravlja Brodosplit u suvremeni prostor namijenjen izvaninstitucionalnoj zdravstvenoj i socijalnoj skrbi. U preuređenoj zgradi, koja se prostire na 1432m², bit će uspostavljen centar u kojem će korisnici, među ostalim, imati pristup uslugama fizioterapije, logopedije i rane intervencije.

Građevinska dozvola za projekt izdana je u listopadu 2025. godine, dok je u veljači kao izvođač radova, vrijednih 4,6 milijuna eura, odabrana tvrtka Teh-gradnja. Predviđeni rok za dovršetak radova iznosi 20 mjeseci.

Grad Split osigurao je 1,5 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem ITU mehanizma Urbane aglomeracije Split. Dodatno, krajem rujna prošle godine sklopljen je ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, čime je za realizaciju projekta osigurano još 1,3 milijuna eura.

Šuta: "Ovo je projekt dobrih ljudi"

"Škverska ambulanta projekt je dobrih ljudi, onih koji su dali svoj doprinos da danas imamo početak njezine izgradnje. Treba naglasiti da je sve započelo za vrijeme tadašnjeg gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, nastavilo se s gradonačelnikom Ivicom Puljkom, a u ovom mandatu, kada sam postao gradonačelnik, provedena je javna nabava i ishođena građevinska dozvola.

Projekt ima kontinuitet, ali njegovoj realizaciji pridonio je i niz drugih ljudi: Ante Zoričić, Igor Stanišić, novinari Živana Šušak, Damir Petranović i Gabrijela Radanović, kao i mnogi drugi sudionici. Tu su i Dijana Aničić, udruga Anđeli te gospođa Đikić. Veliko hvala svima, kao i Brodosplitu koji se uključio u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Naravno, i Vlada Republike Hrvatske iskazala je spremnost za rješavanje koncesije u ovom procesu te osiguravanje financijskih sredstava – kroz nacionalne izvore, europska bespovratna sredstva i dio iz proračuna Grada Splita", kazao je gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta.

"Riječ je o rehabilitacijskom centru koji neće biti namijenjen samo Gradu Splitu, već i širem području, uključujući Splitsko-dalmatinsku županiju. Očekujemo kvalitetnu suradnju sa Županijom kako bi sustav funkcionirao i kako bi usluga bila na najvišoj razini. Još jednom čestitam svima i zahvaljujem pročelnici te tadašnjoj direktorici tvrtke RAST, Antoniji Eremut Erceg, na doprinosu i angažmanu u cijelom procesu. Ona je, zapravo, sudjelovala u radu svih gradonačelnika koji su bili uključeni u ovaj projekt", dodao je.

Dijana Aničić: "Obuhvaćamo svu djecu, bez obzira na vrstu bolesti ili poteškoće"

"Rješavanje ovog projekta traje već deset godina – od imovinsko-pravnih odnosa, preko rušenja zgrade, pa do uklanjanja nelegalnih stanara. Bilo je tu raznih problema. Međutim, danas, odnosno već sljedeći tjedan, dolaze bageri i kreće rušenje.

Rok izvođenja je dvije godine, što znači da bi objekt tada trebao biti u potpunosti dovršen i spreman za useljenje. Ono što je važno naglasiti jest da ovaj projekt donosi sasvim novi način i pristup skrbi za djecu s teškoćama. Planiran je u potpunosti prema njihovim potrebama – ne samo prema struci, nego upravo onako kako djeci zaista treba.

Prostor će biti u potpunosti pristupačan i prilagođen – kako sam objekt, tako i uvjeti i način rada s korisnicima. Posebno me veseli što se ne fokusiramo samo na jednu dijagnozu, već obuhvaćamo svu djecu, bez obzira na vrstu bolesti ili poteškoće. Također, napokon ćemo dobiti prvi rehabilitacijski bazen, posebno prilagođen djeci – po dubini i temperaturi vode", kazala je Dijana Aničić, predsjednica Udruge Anđeli.

Planirana su i dva manja bazena za djecu i osobe koje su potpuno nepokretne, kako bi svi imali pristup adekvatnoj rehabilitaciji, bez ikakve diskriminacije. U centru će se, osim bazena, nalaziti i slana soba, koja predstavlja novost u ovom obliku rehabilitacije. Provodit će se kompletna terapija, uključujući drenažu pluća i respiratorne terapije, u suradnji s liječnicima. Bit će dostupne i sve standardne terapije – radna terapija, logoped, edukacijski rehabilitator, kao i senzorna integracija.

"Prije 15 godina, u suradnji s Gradom Splitom, pokrenuli smo eksperimentalni dječji vrtić za djecu s teškoćama. U njemu radi stručni tim i djeca svakodnevno dobivaju potrebnu rehabilitaciju. Taj model provodimo već 15 godina, no kapaciteti su premali. Ovim projektom dobivamo mogućnost cjelodnevnog rada, ali i povećanja kapaciteta čak četiri puta", kazala je Aničić.

"Teško je opisati osjećaj nakon deset godina rada na ovom projektu, ali i 30 godina čekanja. Još prije 28 godina, kada sam dobila dijete s teškoćama, ovakvo nešto je trebalo postojati. Danas sam zaista sretna", zaključila je Aničić.