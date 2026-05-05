Dan HNK Split: Dodjeljuju se nagrade najboljim umjetnicima

Hrvatsko narodno kazalište Split obilježava Dan HNK svečanom dodjelom nagrada koja će se održati u utorak, 5. svibnja u 13:30 sati u foyeru kazališta.
Riječ je o tradicionalnom događaju kojim se prisjeća 6. svibnja 1893. godine, kada je otvorena kazališna zgrada, jednog od ključnih trenutaka kulturne povijesti Splita i Dalmacije.
Tim povodom Kazalište odaje priznanje umjetnicima i suradnicima koji su obilježili protekle dvije sezone te svojim radom doprinijeli razvoju HNK Split.
Dodjela nagrada u više kategorija
Nagrade nose imena velikana hrvatskog kazališta i dodjeljuju se za izvrsnost u različitim umjetničkim segmentima:
Nagrada “Ivo Tijardović” – za najveće umjetničko ostvarenje i doprinos HNK Split
Nagrada “Ante Marušić” – za najbolje ostvarenje u Operi
Nagrada “Marko Fotez” – za najbolje ostvarenje u Drami
Nagrada “Ana Roje” – za najbolje ostvarenje u Baletu
Nagrada “Rudolf Bunk” – za scenografiju, kostimografiju i dizajn
Svečanost će otvoriti v.d. intendanta HNK Split Božo Župić, a nagrade će uručiti predsjednik stručnog povjerenstva dr. sc. Ivo Perkušić, uz sudjelovanje vodstva kazališta i predstavnika Grada Splita.
Tko su ovogodišnji laureati?
Ovogodišnji dobitnici nagrada su:
Zdravka Ivandija Kirigin – nagrada “Rudolf Bunk” za scenografiju (predstava Požari)
Danil Podhruško – nagrada “Ana Roje” za balet
Donat Zeko – nagrada “Marko Fotez” za dramu
Orkestar Opere HNK Split – nagrada “Ante Marušić” za operu
Nenad Srdelić – nagrada “Ivo Tijardović” za dugogodišnji rad i ukupni doprinos
O dobitnicima je odlučilo stručno povjerenstvo sastavljeno od predstavnika kazališta i kulturnih institucija.