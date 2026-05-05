Dan HNK Split: Dodjeljuju se nagrade najboljim umjetnicima

Hrvatsko narodno kazalište Split obilježava Dan HNK svečanom dodjelom nagrada koja će se održati u utorak, 5. svibnja u 13:30 sati u foyeru kazališta.

Riječ je o tradicionalnom događaju kojim se prisjeća 6. svibnja 1893. godine, kada je otvorena kazališna zgrada, jednog od ključnih trenutaka kulturne povijesti Splita i Dalmacije.

Tim povodom Kazalište odaje priznanje umjetnicima i suradnicima koji su obilježili protekle dvije sezone te svojim radom doprinijeli razvoju HNK Split.

Dodjela nagrada u više kategorija

Nagrade nose imena velikana hrvatskog kazališta i dodjeljuju se za izvrsnost u različitim umjetničkim segmentima:

Nagrada “Ivo Tijardović” – za najveće umjetničko ostvarenje i doprinos HNK Split

Nagrada “Ante Marušić” – za najbolje ostvarenje u Operi

Nagrada “Marko Fotez” – za najbolje ostvarenje u Drami

Nagrada “Ana Roje” – za najbolje ostvarenje u Baletu

Nagrada “Rudolf Bunk” – za scenografiju, kostimografiju i dizajn

Svečanost će otvoriti v.d. intendanta HNK Split Božo Župić, a nagrade će uručiti predsjednik stručnog povjerenstva dr. sc. Ivo Perkušić, uz sudjelovanje vodstva kazališta i predstavnika Grada Splita.

Tko su ovogodišnji laureati?

Ovogodišnji dobitnici nagrada su:

Zdravka Ivandija Kirigin – nagrada “Rudolf Bunk” za scenografiju (predstava Požari)

Danil Podhruško – nagrada “Ana Roje” za balet

Donat Zeko – nagrada “Marko Fotez” za dramu

Orkestar Opere HNK Split – nagrada “Ante Marušić” za operu

Nenad Srdelić – nagrada “Ivo Tijardović” za dugogodišnji rad i ukupni doprinos

O dobitnicima je odlučilo stručno povjerenstvo sastavljeno od predstavnika kazališta i kulturnih institucija.