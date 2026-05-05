Ivošević ima pitanja za Šutu: "Hoćete li Andriju Polića isključiti iz HDZ-a, ili ćete čekati da to za vas učini USKOK?"

"Andrija Polić je član HDZ-a, a ovih ga je dana medijska istraga smjestila u središte slučaja Kerumove ilegalne gradnje u Kaštelima — kao čovjeka čiji potpis stoji na nezakonitom rješenju o legalizaciji koja se ne poklapa s javno dostupnim avionskim snimkama.

Isti taj Andrija Polić predsjednik je Splitskog saveza sportova — tijela koje raspoređuje gradski novac splitskim sportskim klubovima“, poručio je gradski vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević.

„U vrijeme kada Hrvatska otkriva da su sportski savezi godinama bili mašine za izvlačenje desetaka milijuna eura javnog novca — tridesetak milijuna iz jednog jedinog Skijaškog saveza — gradonačelnik Tomislav Šuta dužan je odgovoriti na tri pitanja:

Prvo. Hoćete li Andriju Polića isključiti iz HDZ-a, ili ćete čekati da to za vas učini USKOK?

Drugo. Hoćete li raskinuti koaliciju sa Željkom Kerumom — čovjekom čiji su nezakoniti objekti legalizirani Polićevim potpisom — ili je u Splitu pravilo da papir o ilegalnoj gradnji jednog koalicijskog partnera potpisuje budući pročelnik koji dolazi iz iste koalicije?

Treće. Hoćete li sami zatražiti od USKOK-a, DORH-a i Državne revizije kontrolu raspodjele javnog novca u Splitskom savezu sportova pod Polićevim vodstvom?

Zanimljiv je podatak da čelnici sportskih klubova u tijela za raspodjelu javnog novca najčešće izaberu baš - članove HDZ-a - koji, vidljivo je iz ovog slučaja, surađuju sa svojim koalicijskim partnerom Kerumom u mutnim radnjama. Očito su HDZ-ov Šuta i Kerum povezani kao prsta dva jedne ruke i oboje uživaju u tom odnosu, na štetu javnog interesa.

Gradonačelniče Šuta, vrijeme je da odgovorite na ova tri jednostavna pitanja“, rekao je Ivošević.