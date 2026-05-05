Devet prometnih nesreća na splitskom području, tri osobe teško ozlijeđene

Na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske u posljednja 24 sata zabilježeno je ukupno devet prometnih nesreća, u kojima je više osoba ozlijeđeno.

Prema policijskim podacima, tri osobe zadobile su teške tjelesne ozljede, dok su četiri osobe lakše ozlijeđene.

Uz prometne nesreće, policija je u istom razdoblju evidentirala i više kaznenih djela. Zabilježena je jedna prijetnja, dvije prijevare, jedna računalna prijevara, dva oštećenja tuđe stvari te tri krađe.

Policija nastavlja provoditi izvide i utvrđivati okolnosti svih prijavljenih događaja.