Devet prometnih nesreća na splitskom području, tri osobe teško ozlijeđene

Na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske u posljednja 24 sata zabilježeno je ukupno devet prometnih nesreća, u kojima je više osoba ozlijeđeno.
Prema policijskim podacima, tri osobe zadobile su teške tjelesne ozljede, dok su četiri osobe lakše ozlijeđene.
Uz prometne nesreće, policija je u istom razdoblju evidentirala i više kaznenih djela. Zabilježena je jedna prijetnja, dvije prijevare, jedna računalna prijevara, dva oštećenja tuđe stvari te tri krađe.
Policija nastavlja provoditi izvide i utvrđivati okolnosti svih prijavljenih događaja.
