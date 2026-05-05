U Domu mladih otvara se izložba "Tišine koje ostaju - od 5 do 95"

U Galeriji MKC u Domu mladih u Splitu u petak, 8. svibnja u 20 sati otvara se izložba “Tišine koje ostaju – od 5 do 95”, autorica Arijane Lekić-Fridrih i Andree Kaštelan.

Riječ je o izložbi koja obilježava deset godina umjetničko-istraživačkog projekta Od5Do95, dugoročnog participativnog rada koji prikuplja iskustva žena različitih generacija – od djetinjstva do starosti.

Projekt se temelji na jednostavnom, ali snažnom konceptu: svaka sudionica predstavlja jednu godinu života, od 5 do 95, čime se individualna iskustva povezuju u kolektivnu sliku ženskih života.

Izložba donosi novo, interaktivno poglavlje projekta. Postav je osmišljen kao prostor kroz koji se posjetitelji kreću i aktivno sudjeluju u njegovu doživljaju – senzori pokreću projekcije, a tekstovi se otkrivaju tek približavanjem.

Dio izložbe smješten je i u kino-prostoru Doma mladih, gdje se dodatnim projekcijama produbljuju teme iz centralnog postava. Publika sama određuje tempo i smjer kretanja, stvarajući vlastito iskustvo izložbe.

Vizualni i taktilni elementi, uključujući fotografije na papiru i tkanini, naglašavaju odnos između prostora i tijela, dok zvučna instalacija o majčinstvu donosi različite perspektive i otvara prostor za osobno promišljanje.

Projekt Od5Do95 dobitnik je nagrade SozialMarie 2021., a potpisuju ga Arijana Lekić-Fridrih i Andrea Kaštelan. Producent projekta je Udruga Domino, dok su organizatori izložbe MKC Split i Udruga Domino.

Izložba ostaje otvorena do 26. svibnja.