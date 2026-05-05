Barbara Đinović ex Matić je trudna: "Beba nam stiže najesen"

Hrvatska olimpijka i splitska džudašica Barbara Đinović, nekada Matić, čeka prvo dijete sa suprugom, srpskim džudašem Filipom Đinovićem, doznaje Story.

Sretne vijesti dolaze manje od godinu dana nakon njihova vjenčanja u Dalmaciji, a par je potvrdio da će uskoro postati roditelji.

“Hvala na čestitkama! Beba bi nam trebala stići najesen”, rekla je Barbara za Story.

Njihova ljubavna priča započela je relativno nedavno, no poznaju se već godinama – upoznali su se prije deset godina na jednom turniru.

Par još ne zna spol djeteta, ali već imaju spremna imena.

“Spol još ne znamo. Imamo spremno i jedno muško i jedno žensko ime pa ćemo odlučiti kad saznamo spol. Iako, Filip bi volio da to ostane iznenađenje do kraja, a ja još nisam sigurna hoću li izdržati u neznanju”, otkrila je.

Barbara je opisala i trenutak kada su doznali sretnu vijest.

“Bili smo presretni, ali iskreno, nekako smo to i očekivali jer smo odlučili proširiti obitelj. Budući da mi je kasnila menstruacija, napravila sam test i bio je pozitivan. Reakcija je bila spontana, zagrlili smo se i poljubili, bez velike drame, više mirno i sretno jer smo se tome nadali”, ispričala je za Story.

Otkrila je i kako se trenutačno osjeća.

“Zasad se osjećam stvarno dobro i nemam nekih većih smetnji ni mučnina. Najveći mi je izazov bio prihvatiti sporiji tempo života. Navikla sam biti stalno u pokretu, a sada se ipak brže umorim i moram više slušati svoje tijelo”, priznala je.

Dodala je i kako joj suprug uvelike pomaže tijekom trudnoće.

“Filip se stvarno trudi olakšati mi ovo razdoblje, preuzima obaveze koliko god može i pazi da sam što manje pod stresom. Nije da mi treba ne znam ni ja što, ali neke sitnice koje bih ja usputno obavljala on sada preuzima na sebe i to mi puno znači”, rekla je.

Plan je da Filip bude uz nju na porodu, a Barbara bi željela roditi u svom rodnom Splitu.