Upozorenje policije: U Dalmaciji građani prevareni za desetke tisuća eura, jedna žena ostala bez 100.000 €

Policija upozorava građane na sve učestalije i sofisticiranije računalne prijevare, nakon što je na području Splitsko-dalmatinske županije u posljednje vrijeme zabilježeno više slučajeva u kojima su građani oštećeni za velike novčane iznose.

Kako ističu iz policije, šteta od ovakvih kaznenih djela iz godine u godinu raste, a počinitelji koriste sve uvjerljivije metode kako bi došli do novca i osobnih podataka.

Lažni policajac od 82-godišnjakinje uzeo 100.000 eura

Jedan od najtežih slučajeva odnosi se na 82-godišnjakinju koja je sredinom travnja nepoznatom muškarcu predala čak 100.000 eura.

Prevarant ju je telefonski kontaktirao, predstavio se kao policajac i rekao da je njezin novac predmet istrage te da ga treba predati policiji. Kako bi bio uvjerljiviji, izdao joj je i lažnu potvrdu o privremenom oduzimanju novca.

Policija naglašava da nikada ne traži novac od građana na takav način.

"Brza zarada" stajala ga 18.000 eura

U drugom slučaju, 60-godišnji muškarac nasjeo je na investicijsku prijevaru.

Putem elektroničke pošte ponuđena mu je mogućnost brze zarade, a potom ga je kontaktirala osoba koja se predstavljala kao djelatnik burze. Uvjerili su ga da uplati novac kako bi “pokrenuo investiciju”.

Tijekom ožujka i travnja uplatio je ukupno 18.000 eura, no nikakvu zaradu nije ostvario, nakon čega je shvatio da je prevaren.

Jedan klik dovoljan za krađu novca

Policija je zaprimila i prijavu 32-godišnjakinje koja je 1. svibnja dobila SMS poruku s upozorenjem da će joj biti deaktivirana aplikacija za internetsko bankarstvo.

U poruci se nalazila poveznica putem koje je trebala “ažurirati podatke”. Nakon što je unijela osobne i bankovne podatke, s računa joj je neovlašteno skinuto 1.380 eura.

Policija: Ne dijelite podatke, budite sumnjičavi

Policija provodi izvide i utvrđuje sve okolnosti prijavljenih slučajeva, a građane ponovno poziva na oprez.

Upozoravaju da nikada ne dijele osobne podatke, podatke s bankovnih kartica, PIN-ove ili autorizacijske kodove s nepoznatim osobama, niti da klikaju na sumnjive poveznice.

Posebno apeliraju na građane da budu oprezni kod telefonskih poziva osoba koje se predstavljaju kao djelatnici banaka ili institucija te da uvijek provjere identitet pozivatelja.

Također, savjetuju dodatni oprez kod ponuda za brzu zaradu i investicije.

Ako zaprime sumnjive pozive, poruke ili e-mailove, građanima se savjetuje da odmah prekinu komunikaciju i obavijeste policiju.