U Šibeniku ukradena dva mopeda, šteta veća od 3.500 eura

Na šibenskom području u protekla 24 sata prijavljene su dvije krađe mopeda, izvijestila je policija.

Prema dostupnim informacijama, u razdoblju od 3. do 4. svibnja nepoznati počinitelj otuđio je moped u vlasništvu 52-godišnjaka, čime je nastala materijalna šteta od oko 2.000 eura.

U istom razdoblju zabilježena je još jedna krađa. Nepoznati počinitelj otuđio je moped u vlasništvu 40-godišnjakinje, a šteta se procjenjuje na oko 1.500 eura. Protiv zasad nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok policija provodi izvide s ciljem njihova otkrivanja.