Europska komisija: Meta nedovoljno štiti djecu na Instagramu i Facebooku

Europska komisija u preliminarnoj je ocjeni zaključila da su Instagram i Facebook, u vlasništvu tvrtke Meta, prekršili Akt o digitalnim uslugama (DSA) jer nisu dovoljno učinkovito prepoznali, procijenili i smanjili rizike povezane s pristupom djece mlađe od 13 godina njihovim platformama.

Iako Metini uvjeti korištenja jasno određuju dobnu granicu od 13 godina za korištenje tih usluga, Komisija smatra da postojeće mjere provedbe nisu dovoljno djelotvorne. One, kako navode, ne sprječavaju adekvatno pristup mlađoj djeci niti omogućuju pravodobno otkrivanje i uklanjanje takvih korisnika.

Kao jedan od problema ističe se činjenica da maloljetnici prilikom registracije mogu unijeti netočan datum rođenja i tako se prikazati starijima, bez ozbiljnih mehanizama provjere vjerodostojnosti tih podataka.

Također, alat za prijavu korisnika mlađih od 13 godina ocijenjen je nepraktičnim i neučinkovitim. Za pristup obrascu potrebno je više koraka, a sam obrazac nije unaprijed ispunjen osnovnim podacima. Čak i kada se prijava podnese, često izostaje odgovarajuća reakcija, pa prijavljeni korisnici mogu nastaviti koristiti platformu bez dodatne provjere.

U skladu s pravom na obranu, Meta sada ima mogućnost uvida u dokumentaciju Komisije te može pisanim putem odgovoriti na iznesene nalaze. Istodobno, platforme mogu poduzeti korektivne mjere u skladu sa smjernicama DSA-a za zaštitu maloljetnika iz 2025. godine, dok će se paralelno provoditi konzultacije s Europskim odborom za digitalne usluge.

Ako se preliminarni zaključci potvrde, Komisija može donijeti odluku o neusklađenosti, što bi moglo rezultirati novčanom kaznom koja ne smije prelaziti 6 posto ukupnog godišnjeg globalnog prihoda tvrtke. Uz to, moguće su i dodatne periodične kazne kako bi se osiguralo poštivanje propisa. Iz Komisije naglašavaju da trenutačni nalazi ne prejudiciraju konačnu odluku u postupku.