Uoči Plenkovićeve sjednice na Braču podijeljeni milijunski ugovori: Financirat će se niz projekata na Braču, Hvaru, Visu i Šolti

U Postirima je danas, uoči sjednice Otočnog vijeća kojom predsjeda predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman uručila ugovore za projekte razvoja otoka i priobalja, među kojima je 27 ugovora dodijeljeno korisnicima s područja Splitsko-dalmatinske županije ukupne vrijednosti 1.861.694,60 eura.

Od ukupno 27 ugovora, jedan je dodijeljen Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok je preostalih 26 ugovora dodijeljeno gradovima i općinama s područja županije. Projekti obuhvaćaju ulaganja u komunalnu i vodno-komunalnu infrastrukturu, zdravstvene objekte, predškolski odgoj, prometnu povezanost, javne prostore, sportske sadržaje te turističku infrastrukturu i signalizaciju.

Kroz Program razvoja otoka financirat će se niz projekata na Braču, Hvaru, Visu i Šolti, među kojima su izgradnja dječjeg vrtića u Nerežišćima, sanacija krovišta Dječjeg vrtića u Komiži, uređenje Trga Rudina na Drveniku Malom, energetska obnova javnih objekata, modernizacija cesta, uređenje parkova i javnih površina te razvoj turističke infrastrukture. Posebno vrijedi istaknuti i projekt rekonstrukcije školskog igrališta u Grohotama za koji je ugovor dodijeljen Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Dio sredstava usmjeren je na projekte zdravstvene infrastrukture, uključujući sanaciju krova i fasade doktorove kuće na Šolti te rekonstrukciju i opremanje ambulante u Sutivanu.

Evo što će se sve financirati

Značajna sredstva osigurana su i za projekte vodno-komunalne infrastrukture. Financirat će se uređenje oborinske odvodnje u Komiži, izgradnja dijela spoja vodoopskrbnog sustava otoka Drvenika Malog s vodoopskrbnim sustavom Općine Marina, izgradnja bujičnog kanala u Bolu, gradnja fekalnog kolektora i vodoopskrbnog cjevovoda u Pučišćima, razvoj mjesne mreže u Sutivanu, izgradnja vodospreme u Postirama te radovi na vodoopskrbi i odvodnji u Milni.

Župan Blaženko Boban izrazio je zadovoljstvo velikim brojem odobrenih projekata te njihovim značajem za razvoj otočnih i priobalnih sredina.

„Posebno sam zadovoljan što je danas u Postirama, uoči prve sjednice Otočnog vijeća, dodijeljen ugovor Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Veseli me činjenica da je za našu županiju odobreno čak 27 ugovora koji se odnose na 15 lokalnih zajednica te Splitsko-dalmatinsku županiju. Od toga je jedan ugovor dodijeljen Županiji, dok su ostali namijenjeni gradovima i općinama. Riječ je o projektima koji unapređuju komunalnu infrastrukturu, predškolski odgoj i brojne druge aktivnosti važne za kvalitetu života naših građana na otocima i priobalju“, rekao je župan.

Boban je pritom naglasio važnost daljnjeg korištenja dostupnih europskih i nacionalnih izvora financiranja.

„Vjerujem da će dodijeljena sredstva biti maksimalno iskorištena, a ovom prilikom pozivam i ostale lokalne zajednice s područja Splitsko-dalmatinske županije da se prijavljuju na nove javne pozive. Kroz Integrirani teritorijalni program za otoke osigurano je čak 35,6 milijuna eura i važno je da ta sredstva iskoristimo u najvećoj mogućoj mjeri za dobrobit naših građana, kako na otocima tako i u priobalju“, poručio je župan.