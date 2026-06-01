Splitska policija 'stisnula gas'! Doznajemo što se događalo na cestama, deset osoba završilo u zatvoru...

Policijska uprava splitsko-dalmatinska tijekom proteklog tjedna, od 25. do 31. svibnja, provela je niz pojačanih aktivnosti s ciljem očuvanja javnog reda i mira te podizanja razine sigurnosti uoči najintenzivnijeg dijela turističke sezone.

Poseban naglasak stavljen je na suzbijanje zlouporabe droga, nezakonitog posjedovanja oružja, sprječavanje najtežih prometnih prekršaja te sankcioniranje prekršaja iz područja javnog reda i mira.

Tijekom akcija od 48 osoba oduzeta je droga i druge zabranjene supstance. Tri osobe kazneno su prijavljene, dok su protiv ostalih podnesene prekršajne prijave. Policijski službenici također su od devet osoba oduzeli hladno oružje, među kojima su bili preklopni noževi, metalne šipke i palice.

U prometu je tijekom tjedna evidentirano ukupno 1.518 prekršaja. Među njima se ističe 321 slučaj prekoračenja dopuštene brzine te 173 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, uključujući i odbijanje alkotestiranja ili testiranja na droge. Svi vozači zatečeni pod utjecajem alkohola isključeni su iz prometa, kažnjeni te im je izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom.

Policija je zabilježila i 93 prekršaja vezana uz tehničku neispravnost vozila. Na izvanredni tehnički pregled upućeno je 48 vozila, među kojima čak 41 motocikl i moped, a sva su proglašena tehnički neispravnima.

Posebna pažnja posvećena je vozačima motocikala i mopeda, kod kojih je utvrđeno ukupno 277 prekršaja.

Zbog ponavljanja i upornog činjenja teških prometnih prekršaja uhićeno je i na sud privedeno 13 osoba. Sud je za njih deset odredio zadržavanje u zatvoru, dok je petorici vozača oduzeto vozilo kojim su upravljali.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske poručuju kako će i dalje provoditi pojačane nadzore i preventivne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti te pozivaju građane na odgovorno i zakonito ponašanje.