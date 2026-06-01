Parastreljački klub Okidač Split izborio nastup na Prvenstvu Hrvatske: "Zagrebe, eto nas"

Parastreljački klub Okidač Split izborio je pristup streljani Stobreč, čime su članovi kluba dobili važne uvjete za redovite treninge i pripremu za natjecanja. Iz kluba ističu kako su na tom putu imali veliku podršku Sportskih objekata Split, kojima su uputili zahvalu.

Nakon svega desetak odrađenih treninga stigao im je i poziv na Prvenstvo Hrvatske u parastreljaštvu, koje će se održati od 5. do 7. lipnja 2026. godine u Zagrebu.

"Premalo je ovakvih klubova, a mi s velikim guštom i željom za medaljama idemo na Prvenstvo Hrvatske. Zagrebe, eto nas", poručuju iz kluba.

Pet natjecatelja predstavljat će splitski klub

Boje Parastreljačkog kluba Okidač Split na državnom prvenstvu branit će pet natjecatelja.

Mladen Batinić nastupit će u kategorijama zračne puške i zračnog pištolja, dok će Danijel Čelan, Nikoslav Čale i Karlo Petković nastupiti u kategoriji zračne puške. Andrija Lipanović natjecat će se u kategoriji zračne puške s naslonom i naslonjenim laktovima na stol.

Zahvala na podršci za odlazak na prvenstvo

Iz kluba su posebno zahvalili Parasportskom savezu Splitsko-dalmatinske županije i gospodinu Miru Reniću, koji su financijskom potporom omogućili odlazak splitskih parastrijelaca na Prvenstvo Hrvatske.

"Narode, mlad smo klub željan borbe i pobjeda. Uz ovakve dečke i borce, osobno se borim do groba. Podržite nas dijeljenjem objava i poželite nam sriću", poručio je Andrija Lipanović, predsjednik Parastreljačkog kluba Okidač Split.