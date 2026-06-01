Evo kako je pao nogometni čelnik koji je pokušao podmititi nogometnog suca

USKOK i PNUSKOK provode akciju protiv Lazara Darojkovića, člana Izvršnog odbora NK Dugo Selo.

Prema neslužbenim informacijama, Darojkovića se sumnjiči da je pokušao podmititi nogometnog suca. Kako doznajemo, riječ je o sucu koji je ujedno i policajac. Prema zasad poznatim informacijama, Darojković sucu nije ponudio konkretnu cifru.

NK Dugo Selo ove sezone natjecalo u SuperSport Drugoj NL, trećem rangu hrvatskog nogometa. Klubu je zadnjeg dana sezone prijetilo ispadanje. No igrači su ipak pobijedili u Trnju minimalnim rezultatom odnosno golom u 87. minuti. Tako je Dugo Selo sezonu završilo na četrnaestoj poziciji s 29 bodova, četiri boda više od zadnje ekipe koja je ispala u niži rang.

Uskok jutros pokrenuo akciju

USKOK je tijekom jutra objavio da su na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u tijeku uhićenje i hitne dokazne radnje protiv jedne osobe osumnjičene za koruptivno kazneno djelo.

Po nalogu USKOK-a akciju provodi PNUSKOK.

Tužiteljstvo zasad službeno nije objavilo identitet osumnjičenika ni detalje kaznenog djela koje mu se stavlja na teret.

Tko je Lazar Darojković?

Darojković je član Izvršnog odbora NK Dugo Selo. Prema javno dostupnim podacima, riječ je o poduzetniku iz Brckovljana, poznatom po poslovima u građevinskom i transportnom sektoru.

USKOK je najavio da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju i o svemu obavijestiti javnost, piše Index.