Policija identificirala i prijavila muškarca zbog uništavanja zaštitne ograde u Dugom Ratu

Nakon javno objavljene informacije u medijima da je u moru na području Dugog Rata uništena plutajuća zaštitna ograda na plaži i da je na štetu općine počinjeno kazneno djelo Oštećenje tuđe stvari, policijski službenici su iako nije podnesena kaznena prijava od općine zatražili službenu prijavu, pokrenuli kriminalističko istraživanje, i uskoro utvrdili identitet muškarca koji je 28. svibnja 2026.godine doplovio sa svojim brodicom do plutajuće zaštitne ograde te ju je pokidao i uništio.

Uhićen je i odveden u policijsku postaju te je nad njim provedeno istraživanje nakon čega je protiv 50-godišnjaka nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela.

