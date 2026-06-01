Potpisan ugovor za projektiranje stanova na Ravnim njivama: Nastavlja se program priuštivog stanovanja u Splitu

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta potpisao je danas ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambeno-poslovne građevine na Ravnim njivama, čime je nastavljen razvoj Programa priuštivog stanovanja Grada Splita.

Planirana građevina namijenjena je prvenstveno stambenom zbrinjavanju mladih obitelji, u skladu s Nacionalnom stambenom politikom i strateškim opredjeljenjem Grada Splita za povećanje dostupnosti stanovanja. Projektom je predviđena izgradnja stambenih jedinica na višim etažama, dok će prizemlje biti namijenjeno poslovnim sadržajima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz izgradnju zgrade, projekt uključuje uređenje okoliša s dječjim igralištem te osiguravanje potrebnog broja parkirališnih mjesta. Pristup budućoj građevini bit će omogućen novoizvedenom dvotračnom pristupnom cestom iz Hercegovačke ulice.

Projektiranje će se provoditi u skladu s važećim Generalnim urbanističkim planom Grada Splita te svim propisanim prostornim, prometnim i tehničkim uvjetima.

„Prije godinu dana građani Splita birali su promjene i dali mi povjerenje. Zato me posebno veseli da sam baš danas potpisao novi ugovor za projektiranje stanova za priuštivo stanovanje, ovaj put na Ravnim njivama. Dao sam rič da ćemo pokrenuti model priuštivog stanovanja s mogućnošću otkupa i danas pokazujemo da obećano provodimo. Sve projekte koje smo zajedno realizirali i pokrenuli u prvih 12 mjeseci mandata predstavit ćemo 9. lipnja, na prvu godišnjicu preuzimanja odgovornosti za vođenje grada, u Tehnološkom parku na Dračevcu“, izjavio je gradonačelnik Tomislav Šuta.

Projekt na Ravnim njivama dio je šireg programa kojim Grad Split, uz lokacije na Mejašima i Kamenu, planira izgradnju približno 300 stanova za priuštivi najam s mogućnošću otkupa. Time Grad poduzima konkretne korake prema rješavanju jednog od najvećih izazova s kojima se danas suočavaju brojne splitske obitelji – dostupnosti priuštivog stanovanja.