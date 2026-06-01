Škverani poslali snažnu poruku na 35. obljetnici 114. brigade: "Mi smo osnivači, to je nepobitna činjenica"

U splitskom brodogradilištu u ponedjeljak, 1. lipnja 2026. godine, svečano je obilježena 35. godišnjica osnutka 114. brigade Hrvatske vojske, prve pričuvne brigade Zbora narodne garde u Republici Hrvatskoj.

Kao i prije 35 godina, osnivači i pripadnici 1. bojne 114. brigade ZNG-a, poznatije kao "škverski bataljun", okupili su se ispred zgrade prvog zapovjedništva. Na tom se mjestu danas nalazi spomen-ploča koja trajno podsjeća na dane ponosa, zajedništva i stvaranja jedne od najvažnijih postrojbi u Domovinskom ratu.

Položeno cvijeće i zapaljene svijeće za poginule suborce

Nakon okupljanja, sudionici obilježavanja u svečanom su mimohodu krenuli prema Parku hrvatskih mučenika, gdje su kod spomen-obilježja položili cvijeće i zapalili svijeće za dvadesetoricu poginulih suboraca u Domovinskom ratu, radnika splitskog škvera koji su 1990. godine krenuli u obranu i stvaranje hrvatske države.

Cvijeće je položio škverski dragovoljac Ante Brajković, svijeću je zapalila Mila Ramljak, dok je molitvu predvodila Senka Bilić.

"Imali smo čast prvi stati na branik Domovine"

Predsjednik UVDR Brodosplit i član prvog zapovjedništva 114. brigade ZNG-a Goran Kosor tom je prilikom uputio snažnu poruku.

"Mi smo osnivači 114. brigade i to je nepobitna činjenica, a neke to danas boli. Imali smo čast prvi stati na branik Domovine, braniti je i stvarati suverenu, demokratsku i slobodnu Hrvatsku koju danas uživamo, a žrtvi naših suboraca klanjat ćemo se dok smo živi", poručio je Kosor.

Istaknuo je i kako su škverski dragovoljci danas razočarani podjelama u hrvatskom društvu, posebno među braniteljima.

"Istovremeno smo razočarani i tužni činjenicom podjele hrvatskog društva, a posebno naših branitelja koji poradi sitnih interesa pojedinaca gubi krvlju stečen rejting čestitosti. Oni koji pišu povijest po svojim mjerilima, pa i o našoj brigadi, zanemaruju istinu te i na taj način produbljuju podjele. Većinom se radi o mobiliziranim pripadnicima i sličnima, ali sigurno onima koji nisu bili sudionici događanja, koji iz njima znanih razloga tim radnjama lažiraju povijest, promoviraju sebe zanemarujući činjenice i istinu", rekao je Kosor.

Obilježavanje nastavljeno na Lovrincu, Poljudu i u Domu HV-a

Pripadnici "škverskog bataljuna", zajedno s ostalim suborcima iz 114. brigade, položili su cvijeće i na Groblju hrvatskih branitelja na Lovrincu. Nakon toga nazočili su svetoj misi za poginule hrvatske branitelje u crkvi sv. Ante na Poljudu.

Obilježavanje 35. obljetnice zaključeno je svečanom akademijom u Domu Hrvatske vojske na Poljudu. Podsjetimo, u Brodograđevnoj industriji Split 16. listopada 1990. godine ustrojen je 2. policijski bataljun, prozvan "škverski bataljun". Tada je brojio 340 dragovoljaca, a bio je preteča i temelj za osnivanje 114. i 158. brigade te 6. domobranske pukovnije.

Škverani su tijekom Domovinskog rata bili raspoređeni i u brojne druge postrojbe Hrvatske vojske, od 4. brigade, HVO-a, Tigrova, Vojne policije i BATT-a, pa sve do Hrvatske ratne mornarice.

Sjetili se i prvih zapovjednika

Škverski dragovoljci i ove su se godine prisjetili svojih prvih zapovjednika, Stipe Bilokapića, kojemu su prije mjesec dana odali počast u povodu 34. godišnjice pogibije, te Ante Čatlaka, prvog zapovjednika 114. brigade ZNG-a.

U povodu 16. godišnjice Čatlakove smrti, delegacija "škverskog bataljuna" posjetit će šibensko groblje Kvanj, gdje će položiti cvijeće i zapaliti svijeće legendarnom prvom zapovjedniku 114. brigade ZNG-a.