Budućnost splitskog inženjerstva na izvoru Jadra: Studentima FGAG-a vrata otvorio direktor VIK-a Ivica Perić

Da se najbolja inženjerska znanja stječu spojem teorije u učionicama i prakse na terenu, potvrdila je ovotjedna terenska nastava studenata Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu (FGAG). Skupina od 25 studenata, predvođena izv. prof. dr. sc. Ivom Andrićem, posjetila je ključne vodoopskrbne objekte tvrtke Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split (VIK) – izvor rijeke Jadro i crpnu stanicu Ravne Njive.

Ovaj posjet ima posebnu težinu jer je VIK jedna od službenih nastavnih baza splitskog FGAG-a. Riječ je o hvalevrijednom modelu suradnje o kojem javnost rijetko ima priliku čuti, a koji izravno oblikuje budućnost mladih stručnjaka koji će sutra brinuti o vitalnoj infrastrukturi našega grada i okolice.

Izravna podrška Uprave mladim kolegama

Koliko je ova suradnja važna za splitski VIK, pokazuje i činjenica da je studente i profesora Andrića osobno dočekao direktor VIK-a, dipl. ing. Ivica Perić sa svojim stručnim timom. Direktor Perić proveo je buduće kolege inženjere kroz složene sustave upravljanja vodoopskrbom, naglasivši važnost očuvanja resursa i modernizacije sustava.

„Povezivanje znanosti i vodnog sektora ključ je napretka za upravljanje vodama. Ovi mladi ljudi naša su budućnost, a VIK kao nastavna baza s ponosom otvara svoja vrata kako bi im pružio uvid u stvarne inženjerske izazove. Želimo im pokazati da u svom gradu imaju vrhunsku infrastrukturu i prostor za profesionalni razvoj nakon diplome“, istaknuo je direktor Perić.

Od učionice do srca vodoopskrbnog sustava

Profesor Andrić izrazio je veliko zadovoljstvo gostoprimstvom i prilikom da studenti iz prve ruke vide objekte o kojima uče na predavanjima.

„Terenska nastava na izvoru Jadra i crpnoj stanici Ravne Njive neprocjenjivo je iskustvo za naše studente. Vidjeti u praksi kako funkcionira srce vodoopskrbnog sustava Splita i okolice daje im potpuno novu perspektivu. Zahvalni smo cijelom timu VIK-a na čelu s direktorom na podršci i prepoznavanju važnosti ulaganja u obrazovanje budućih inženjera. Našu suradnju ćemo svakako razvijati i dalje u budućnosti.“, poručio je prof. Andrić.

Partnerstvo za održivu budućnost

Posjet izvoru Jadra, prirodnom fenomenu krša i glavnom resursu pitke vode za šire splitsko područje, te crpnoj stanici Ravne Njive, pokazao je kako javni sektor i akademska zajednica mogu i moraju surađivati. Ova suradnja FGAG-a i VIK-a šalje snažnu poruku: Split ne samo da ima prirodna bogatstva i modernu infrastrukturu, već kroz partnerske odnose institucija aktivno obrazuje i trudi se zadržati mlade stručnjake koji će ta bogatstva čuvati i razvijati u godinama koje dolaze.