Close Menu

Dijete vozilo električni romobil u Kaštel Novom, policija prekršajno prijavila majku

Policija je utvrdila da je maloljetnik mlađi od 14 godina upravljao romobilom bez prava na upravljanje, dok se majku tereti da mu je to omogućila te će protiv nje biti podnesen optužni prijedlog

U subotu, 30.svibnja 2026. u 19,50 sati u mjestu Kaštel Novi policijski službenici su uočili dijete koje je upravljao električnim romobilom. Zaustavljen je i utvrđeno je da upravlja osobnim romobilom prije stjecanja prava na upravljanje s obzirom da je mlađi od 14 godina. Odveden je u policijsku postaju u koju je pozvana je majka, a električni romobil je privremeno oduzet. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da mu je majka omogućila korištenje romobila, te time počinila prekršaj iz zakona o sigurnosti prometa na cestama radi čega će protiv nje biti podnesen optužni prijedlog općinskom prekršajnom sudu, a Hrvatskom zavodu za socijalni rad bit će upućena obavijest o događaju.

"Pozivamo roditelje da se upoznaju sa zakonskim odredbama kojima je regulirano što su osobna prijevozna sredstva i na koji način i tko ih može koristiti i da još jednom razmisle prije donošenja odluke o kupnji koliko je njihovo dijete spremno, zna li što se smije, a što ne smije voziti u prometu, zna li koje su njegove obaveze kao vozača osobnog prijevoznog sredstva i koja ograničenja mora poštivati kada se ova vrsta vozila", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske. 

Tekst se nastavlja nakon oglasa
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1