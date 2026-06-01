Dijete vozilo električni romobil u Kaštel Novom, policija prekršajno prijavila majku

U subotu, 30.svibnja 2026. u 19,50 sati u mjestu Kaštel Novi policijski službenici su uočili dijete koje je upravljao električnim romobilom. Zaustavljen je i utvrđeno je da upravlja osobnim romobilom prije stjecanja prava na upravljanje s obzirom da je mlađi od 14 godina. Odveden je u policijsku postaju u koju je pozvana je majka, a električni romobil je privremeno oduzet. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da mu je majka omogućila korištenje romobila, te time počinila prekršaj iz zakona o sigurnosti prometa na cestama radi čega će protiv nje biti podnesen optužni prijedlog općinskom prekršajnom sudu, a Hrvatskom zavodu za socijalni rad bit će upućena obavijest o događaju.

"Pozivamo roditelje da se upoznaju sa zakonskim odredbama kojima je regulirano što su osobna prijevozna sredstva i na koji način i tko ih može koristiti i da još jednom razmisle prije donošenja odluke o kupnji koliko je njihovo dijete spremno, zna li što se smije, a što ne smije voziti u prometu, zna li koje su njegove obaveze kao vozača osobnog prijevoznog sredstva i koja ograničenja mora poštivati kada se ova vrsta vozila", poručuju iz PU splitsko-dalmatinske.

